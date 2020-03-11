Владимир Спиваков: В Беларусь всегда приезжаю как домой

Владимир Спиваков, народный артист СССР:

- В Беларусь всегда приезжаю как домой, так и сейчас, в дни международного фестиваля моего имени. Здесь замечательные люди, потрясающая академия музыки. Я высоко ценю работу ее ректора Екатерины Дуловой. Что касается самого фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…", замечательно, что существуют традиции. Густав Малер как-то совершенно изумительно выразил важнейшую мысль: "Традиция - это не пепел, который передается из века в век, а огонь". Огонь - в нашем сердце, в горении, в счастье от музыки, от общения и от той энергии, которую мы несем.