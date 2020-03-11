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11.03.2020 19:49
Рубрика: В мире

Боевики получат свободу

Власти Афганистана выпустят из тюрем 1500 талибов
Текст: Юрий Чернов
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
Власти Афганистана приступили к освобождению находящихся в заключении боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) в рамках выполнения условий соглашения, которое недавно было подписано между Соединенными Штатами и руководством этого движения. Соответствующий указ подписал афганский президент Ашраф Гани.

Освобождение 5 тысяч арестованных было одним из условий, выдвинутых Вашингтону со стороны главарей движения. "Талибан" при этом обещает выпустить на свободу до 1 тысячи удерживаемых им лиц.

Официальный Кабул согласился оказать содействие мирному соглашению, но поэтапно. Подписанный президентом Гани указ говорит о том, что выпускать из тюрем будут в несколько приемов. Первая партия "амнистированных" в количестве 1,5 тысячи человек начнет покидать места заключения с 15 марта, по 100 человек каждый день.

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Сообщается, что каждого освобожденного обяжут дать письменные гарантии не участвовать в дальнейшем в боевых действиях. По мере этого афганское правительство продолжит переговоры с движением, и если они будут давать положительные результаты, то постепенно будут освобождаться дополнительные заключенные, пока их число не достигнет 5 тысяч.

Такой обмен по логике соглашения должен помочь наладить атмосферу доверия и понимания между враждующими сторонами, что, в свою очередь, призвано поспособствовать установлению мира в Афганистане.

Немаловажным фактором в этом процессе являются и взятые Вашингтоном на себя обязательства по выводу войск с территории Афганистана. В начале недели Пентагон сообщил о начале сокращения американского воинского контингента с 12 тысяч военнослужащих, до 8,6 тысячи в ближайшие 135 дней.

США и союзники по НАТО также обязались полностью вывести свои войска из Афганистана через 14 месяцев, если движение "Талибан" будет придерживаться условий соглашения.

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