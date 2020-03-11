Власти КНР разрешили некоторым предприятиям в Ухане возобновить работу

Китайский город Ухань, ставший очагом распространения коронавируса, потихоньку оживает и может уже сегодня ослабить режим карантина. Власти провинции Хубэй разрешили важнейшим предприятиям возобновить работу в свете "улучшения эпидемиологической ситуации".

Как сообщает РИА Новости, речь идет о производителях медицинского оборудования, лекарств и средств дезинфекции - то есть о тех, чья продукция необходима для борьбы с вирусом. Кроме того, на работу выйдут коммунальщики, вернутся к труду фермеры, вновь откроются супермаркеты и мелкие лавочки. Некоторые компании должны будут получить специальное разрешение инстанций санитарно-эпидемиологического контроля.

По последним данным, в Китае коронавирусом заразились более 80 тысяч человек, скончались свыше трех тысяч, еще около 61 тысячи граждан поправились.