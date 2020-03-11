ВОЗ: 4100 человек заразились коронавирусом за сутки, свыше 200 скончались

Печальные итоги суток подвели эксперты Всемирной организации здравоохранения. По их данным, за этот период в мире зафиксировано 4125 новых случаев заражения COVID-19. При этом 203 инфицированных скончались.

С учетом этих цифр общее число заболевших на планете теперь составляет 113 702. Большая их часть - 80 924 человек - жители Китая. Однако если в этой стране за последние сутки прирост зараженных составил 20 человек, то в остальном мире - 4125. За 24 часа в Китае скончалось 17 человек, за его пределами - 186. Общее число летальных исходов в Поднебесной составило на данный момент 3140, в других странах - 872.

Напомним, новый коронавирус был впервые зафиксирован в Китае 31 декабря 2019 года.