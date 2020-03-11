ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19

"Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия", - приводит Twitter ВОЗ слова главы организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.

По его словам, в ближайшее время организация ожидает роста числа смертей, заражений и стран, затронутых коронавирусом.

Сообщается, что на 11 марта общее количество зараженных коронавирусом составило 118 тысяч человек. Они проживают в 114 странах.