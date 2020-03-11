Новости о COVID-19 по-прежнему в топе новостей, власти разных стран закрывают границы, вводят карантин, и кое-где вал негатива в медиа приводит к тому, что люди начинают вести себя неадекватно - например, скупают подчистую не только маски, но и туалетную бумагу, а где-то и вовсе пытаются помешать работе эпидслужб и медиков. ВОЗ подготовила рекомендации, как не поддаваться панике.

Полмира облетел видеоролик с симпатичной итальянской старушкой: бабушка Роза предлагает на время заменить подмигиваниями привычные объятия и поцелуи при встрече, рассказывает, почему нельзя прятать использованный носовой платок в рукав и обещает отправить посылку с пирогом людям, сидящим под карантином, - просто для поддержки. Она вспоминает, что люди переживали - и пережили - эпидемии и пострашнее, а потому паниковать не стоит. А еще объясняет, что вирус не знает национальностей и границ, и обвинять в эпидемии никого нельзя. "Ты китаец? Тебе две посылки!" - заключает синьора Роза.

Собственно, в этом трогательном видео отражены главные рекомендации, которые подготовили специалисты ВОЗ, чтобы помочь людям пережить стрессовую ситуацию.

Совет первый: не надо никого обвинять в том, что началась эпидемия. "COVID-19 может повлиять на людей во многих странах. Не надо связывать распространение вируса с какой-либо этнической или национальной группой. Проявите чуткость к тем, кто заболел, в какой бы стране это не происходило", - призывает ВОЗ.

Практический совет для населения: "фильтровать" информацию о вирусе. Не стоит непрерывно следить за новостями, это негативно влияет на психику. Достаточно смотреть обновленные данные один-два раза в день и сосредоточиться на полезной информации.

120 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировано в мире на 11 марта. В Китае вспышка почти остановлена, но за его пределами вирус продолжает распространяться

Важная рекомендация - выполнять противоэпидемические правила, соблюдать требования властей и назначения медиков. Это необходимо, чтобы преодолеть распространение инфекции как можно быстрее.

Также ВОЗ призвала медиков предельно внимательно относиться к пациентам, находящимся в изоляции, предоставлять им нужную информацию - замалчивание ухудшает состояние больных.

"Обеспечьте себе дополнительный отдых и передышку, ешьте здоровую пищу, занимайтесь физическими упражнениями и оставайтесь на связи с семьей и друзьями. Избегайте использования бесполезных стратегий борьбы со стрессом, таких как табак, алкоголь, психотропные и наркотические вещества", - говорится в рекомендациях ВОЗ.