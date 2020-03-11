За нарушения на голосовании по Конституции грозят четыре года тюрьмы

Новости

Минкомсвязь против компенсации расходов за "Доступный интернет" 13:25
Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса 13:24
Mitsubishi Outlander обновился и не подорожал 13:22
Турция угрожает Евросоюзу наплывом беженцев за невыполнение обещаний 13:20
Две туристки из Винницы оставили автографы на фреске Рафаэля 13:17
Челябинского депутата обвинили в махинациях с квартирами 13:13
На социальное развитие Бурятии выделено 6,7 млрд рублей 13:08
В Совфеде объявлен перерыв для обсуждения закона о поправках в Конституцию 13:07
Космонавт сфотографировал ночной Краснодар с борта МКС 13:03
Российский лыжник Большунов выступит на этапах Кубка мира в Канаде и США 12:59
Синоптики рассказали, как долго продлится аномальное тепло 12:53
Полиция Орла закрыла подпольный покерный клуб 12:52
ХК ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи Кубка Гагарина 12:50
В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов 12:49
Пять человек погибли в результате авиакатастрофы в Австралии 12:48
Авиакомпания "Победа" отменила полеты в Израиль 12:43
На заседании Госдумы присутствовали украинские депутаты 12:41
В Кавказском заповеднике насчитали рекордное число зубров 12:39
Путин обсудил с генсеком ОДКБ вопросы борьбы с терроризмом 12:35
"БелАЗ" провел обучение специалистов золотодобывающих компаний 12:32
В Петербурге вынесли приговор по делу о драке матерей в детсаду 12:31
США отказались продавать Турции Patriot из-за С-400 12:30
В российских регионах задумали повысить скоростной режим на трассах 12:28
116 стран и территорий ограничили въезд из Южной Кореи 12:13
Стивен Кинг: Коронавирус не так опасен, как вирус из "Противостояния" 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
11.03.2020 12:38
Рубрика: Власть

За нарушения на голосовании по Конституции грозят четыре года тюрьмы

Текст: Татьяна Замахина
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Законопроект направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан в ходе общероссийского голосования, подчеркнул один из авторов, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его соавтором стал глава аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас.

За введение ответственности в ходе общероссийского голосования ранее высказался президент Владимир Путин. Он предложил ввести такие же меры, которые уже предусмотрены за нарушения на выборах президента. Авторы законопроекта это учли.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Госдума приняла закон о внесении изменений в Конституцию РФ

- Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы, - пояснил Крашенинников.

В частности, получение гражданином бюллетеня для голосования за другое лицо или для повторного голосования может повлечь за собой штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. А незаконная выдача бюллетеня может повлечь для члена избирательной комиссии штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Аналогичные санкции предусмотрены и за фальсификацию итогов голосования.

Подделка избирательных документов наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или тюремным сроком до четырех лет. За воспрепятствование осуществлению избирательных прав лишения свободы не предусмотрено, штраф может составить до 80 тыс. рублей, суд также вправе назначить обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года. Участие в голосовании является свободным и добровольным, никто не вправе принудить к нему или препятствовать волеизъявлению граждан, напомнил основной принцип на заседании член профильного комитета Виктор Пинский. "В связи с этим важно защитить общероссийское голосование от преступных посягательств", - подчеркнул он.

Второе чтение законопроекта намечено на 12 марта, тогда же депутаты планируют ввести меры административной ответственности за нарушения в ходе голосования по Конституции.

Напомним, что ранее сегодня был одобрен закон о поправках в Основной закон. Одобрение граждан в ходе общероссийского голосования будет являться условием вступления в силу изменений в Конституции. Оно намечено на 22 апреля.

Власть Работа власти Госуправление Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
За нарушения на голосовании по Конституции грозят четыре года тюрьмы
Путин оценил на тройку российско-американские отношения
Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Как получить пенсионные накопления умершего
Как пенсионеру доказать "вредный" стаж