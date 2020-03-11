За нарушения на голосовании по Конституции грозят четыре года тюрьмы

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Законопроект направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан в ходе общероссийского голосования, подчеркнул один из авторов, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его соавтором стал глава аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас.

За введение ответственности в ходе общероссийского голосования ранее высказался президент Владимир Путин. Он предложил ввести такие же меры, которые уже предусмотрены за нарушения на выборах президента. Авторы законопроекта это учли.

- Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы, - пояснил Крашенинников.

В частности, получение гражданином бюллетеня для голосования за другое лицо или для повторного голосования может повлечь за собой штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. А незаконная выдача бюллетеня может повлечь для члена избирательной комиссии штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Аналогичные санкции предусмотрены и за фальсификацию итогов голосования.

Подделка избирательных документов наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или тюремным сроком до четырех лет. За воспрепятствование осуществлению избирательных прав лишения свободы не предусмотрено, штраф может составить до 80 тыс. рублей, суд также вправе назначить обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года. Участие в голосовании является свободным и добровольным, никто не вправе принудить к нему или препятствовать волеизъявлению граждан, напомнил основной принцип на заседании член профильного комитета Виктор Пинский. "В связи с этим важно защитить общероссийское голосование от преступных посягательств", - подчеркнул он.

Второе чтение законопроекта намечено на 12 марта, тогда же депутаты планируют ввести меры административной ответственности за нарушения в ходе голосования по Конституции.

Напомним, что ранее сегодня был одобрен закон о поправках в Основной закон. Одобрение граждан в ходе общероссийского голосования будет являться условием вступления в силу изменений в Конституции. Оно намечено на 22 апреля.