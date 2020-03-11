Замглавы МЭР РФ назначен Алексей Херсонцев

Алексей Херсонцев назначен на должность статс-секретаря - заместителя министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Назначить Херсонцева Алексея Игоревича статс-секретарем - заместителем министра экономического развития РФ, освободив его от занимаемой должности", - гласит текст документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Херсонцев занимал должность заместителя министра экономического развития РФ - руководителя Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации).