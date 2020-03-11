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11.03.2020 10:13
Рубрика: В мире

Замминистра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

Текст: Марина Алешина

В Великобритании коронавирус настиг не кого-нибудь, а замминистра здравоохранения Надин Доррис, которую впоследствии отправили на карантин. По сообщениям британских СМИ, ей уже гораздо лучше.

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В прошлом медсестра Доррис "поспешила самоизолироваться". При этом на прошлой неделе чиновница из партии тори активно общалась и со своими коллегами в минздраве, и с доброй половиной британского парламента. А главное, на приеме в резиденции главы правительства по случаю Международного женского дня она пожимала руку премьер-министру Борису Джонсону, который не только ведет страну по непростому пути Brexit, но и готовится стать отцом.

Кстати, Кэрри Саймондс, невеста Джонсона, которая ждет ребенка, тоже присутствовала на том приеме на Даунинг-стрит. Как передает Telegraph, теперь всем, кто пересекался с Доррис, предстоит пройти тест на вирус. Как отмечает издание, пока неясно, от кого заразилась 62-летняя женщина. По последним данным, она почувствовала себя плохо еще в пятницу, но коварный COVID-19 подтвердился у нее позднее. Сама она больше переживает за свою 82-летнюю маму, которая находилась рядом и "уже начала кашлять".

Теперь британцы опасаются распространения инфекции на Даунинг-стрит и в Вестминстере. Поговаривают и том, что работа парламента может быть приостановлена, но до этого пока не дошло.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19

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