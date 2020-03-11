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Текст:   Марина Трубилина 
17:17 11.03.2020

Метр с нагрузкой

Застройщики пожаловались на банковские комиссии

На высокие банковские комиссии при кредитовании жилищного строительства жалуются застройщики. Иногда эти не афишируемые заранее платежи фактически увеличивают ставки по кредитам на 2-3%.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Помимо собственно процентов по кредитам застройщики, как правило, платят банкам до 18 видов комиссий и других платежей. Среди них, по данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), комиссии за выдачу кредита (0,5-1% от суммы), за прием и проверку документов (0,1-0,15%), за резервирование денежных средств, за невыборку лимита кредитования. За услуги сюрвейера (надзорной компании) застройщики вносят от 150 тысяч до 2 млн рублей. В результате базовая ставка в 10% за счет комиссий увеличивается до 12%, специализированная ставка (на объем средств, покрываемый счетами эскроу) - с 4 до 5%, жалуется НОСТРОЙ.

Фото: iStock
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Наиболее ощутима разница для успешных застройщиков - из-за быстрого наполнения счетов эскроу процент по кредиту у них небольшой, а комиссии с фиксированным процентом заметно увеличивают плату, говорит директор компании "ЗАО СМС" из Новосибирска Сергей Болотников. Из-за дополнительных платежей стоимость "квадрата" жилья увеличивается примерно на тысячу рублей. "При стоимости метра в 70-80 тысяч рублей в нашем регионе это, казалось бы, не так критично. Но себестоимость жилья сейчас - под 60 тысяч рублей, застройщик зарабатывает 10 тысяч на квадратный метр, из которых нужно еще заплатить маркетологам, риелторам, много других затрат. Если комиссии съедают 10% прибыли, то застройщик начинает балансировать на грани", - отмечает Болотников.

По мнению НОСТРОЙ, урегулировать ситуацию можно, обязав банки указывать общую стоимость кредита в договоре с застройщиками. Сами банки относятся к этому скептически. "Примерный размер эффективной ставки мы обсуждаем с застройщиками в ходе переговоров, - сообщили в пресс-службе Сбербанка. - Примерный - так как по кредитам на проектное финансирование устанавливается средневзвешенная ставка, размер которой зависит от объема продаж на стадии строительства. Если будет принято решение об указании эффективной ставки, мы можем столкнуться со сложностью ее точного определения". В ВТБ считают спекуляциями мнения о завышении банками процентной ставки за счет навязывания комиссий. "Формат кредитов застройщикам в части комиссий не содержит ничего уникального в сравнении с кредитами в других отраслях. Скорее наоборот, условия проектного финансирования жилья более льготные в части комиссий, чем кредиты в других секторах".

Дополнительные платежи банкам увеличивают цену метра на тысячу рублей

Снизить остроту проблемы может и само развитие проектного финансирования. Как отмечают в НОСТРОЙ, среди банков уже появилась конкуренция за хороших заемщиков. "И ставки по кредитам, и комиссии начали снижаться, - говорит президент НОСТРОЙ Антон Глушков. - В прошлом году величина комиссий доходила до 30% от стоимости кредита. В январе она снизилась до 20%".

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