Александр Цыпкин и Дмитрий Глуховский сделают первые сериалы

Что главное в киноиндустрии? Уметь оперативно реагировать на ситуацию. Пока одни фильммейкеры думают о том, какие фильмы и сериалы на тему вируса производить, медиаменеджеры организуют события, понимая, что кто первый - тот и в дамках. Так, сайт "КиноПоиск", который долгое время держал в секрете то, какие оригинальные проекты собирается производить, устроил презентацию. На ней рассказал обо всех новинках, понимая, что в ближайшее время люди прильнут к экранам, потому что это в эпоху коронавируса безопаснее, чем реальное общение.

Прежде, чем рассказать главные новости этой презентации, напомним, что глава "Яндекс-Студии" Ольга Филипук осенью 2019 года пообещала в Каннах на рынке контента, что новые сериалы оригинального производства с весны 2020 года на "КиноПоиске" будут запускаться по одному в месяц. В марте выйдут первые из них. Семь Ольга Филипук представила сейчас.

С 26 марта - на платформе "КиноПоиск HD" появятся два сериала. Первый - "Проект "Анна Николаевна" (производство компании "Среда") об андроиде-полицейском. В этой роли сыграет Зоя Бербер. Режиссер Максим Пежемский. В ролях также: Сергей Гармаш, Антон Филипенко, Маруся Климова, Фёдор Лавров, Никита Тарасов, Анна Котова-Дерябина, Ирина Розанова и другие.

Второй проект, который выйдет в этот же день - комедия "Последний министр". Ее слоган - "Страну удивлять будем". В ролях: Ян Цапник, Сергей Епишев, Анна Чиповская, Ольга Сутулова и другие. Режиссер Роман Волобуев.

Пока неизвестны даты выхода пяти следующих сериалов. Среди них - мистическая драма-детектив "Водоворот" от компании "Марс-Медиа". Все жертвы в ней - подростки. Режиссер Андрей Загидуллин. Оператор Владимир Башта. В ролях: Владимир Вдовиченков, Алена Михайлова, Аристарх Венес и другие.

Комедия "Беспринципные" делается по произведениям модного писателя Александра Цыпкина, и это его первый сериал для интернета со слоганом "Неприличные истории о приличных людях". Продюсеры Петр Ануров и Данила Шарапов, сериал представляет их компания "МедиаСлово". Режиссер - Роман Прыгунов. Оператор - Павел Капинос. В ролях: Павел Деревянко, Мария Шалаева, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова и другие.

Сериал "Кликбейт" расскажет историю про телеграм-каналы, и такого еще у нас никто не снимал. Режиссер проекта также Роман Волобуев. В ролях: Евгений Стычкин, Анфиса Черных, Максим Виторган, Юлия Снигирь.

Комедия "Настя, соберись" - о женском разуме. По сюжету в голове одной женщины собрались целых пять типов представительниц прекрасного пола. Проект от продюсеров фильма "Я худею", и его представляли Сергей Корнихин, Николай Куликов и Константин Майер.

По сценарию Дмитрия Глуховского снят первый сериал. Он называется "Топи" и рассказывает о том, как несколько молодых людей бегут из Москвы и попадают в топи, из которых не могут выбраться, пока не переродятся. Режиссер - Владимир Мирзоев. В ролях: Максим Суханов, Иван Янковский, Катерина Шпица и другие.

Еще одна громкая новость, рассказанная на презентации: "КиноПоиск HD" стал партнером фонда Романа Абрамовича "Кинопрайм". Фильмы, которые появятся на этой интернет- платформе: "Воздух", "Город уснул", "Преступный человек", "Молоко птицы", "Казнь", "Общага", "Гипноз", "Китобой" и другие. Среди создателей этих картин есть как дебютанты, так и известные режиссеры: Валерий Тодоровский, Алексей Герман-младший, Дмитрий Мамулия и другие. Первой ласточкой этого сотрудничества станет фильм "Фея" Анны Меликян. Он выйдет на "КиноПоиске" уже 30 апреля и об этом рассказал директор фонда Антон Малышев.

Между тем

На презентации также рассказали, что в новом сезоне "КиноПоиск HD" предложит подписчикам более 50 эксклюзивных премьер фильмов и сериалов в разных жанрах. Эти проекты выйдут только на "КиноПоиск HD" с марта по сентябрь 2020 года.

В весенне-летнем сезоне на "КиноПоиск HD" эксклюзивные премьеры таких новых зарубежных сериалов, как "Тригонометрия", "Меломанка", "Мисс Скарлетт", "Засланец из космоса", "Дивный новый мир", "Алекс Райдер" и многих других. Также подписчикам онлайн-кинотеатра станут доступны новые серии сериалов "Рик и Морти", "Харли Квинн", "Бэтвумен", "Йеллоустоун".

Сайт делает ставку и на детский контент. В первую очередь он обновил свой детский каталог в подписке, в который войдут российские и зарубежные популярные мультфильмы - "Малышарики", "Буба", "Леди Баг и Супер Кот", "Барбоскины", "Гравити Фолз" и другие. Вместе с долгожданной премьерой нового сезона классических "Смешариков" в 2D на "КиноПоиск HD" появится детский профиль с персональными рекомендациями.

Сокращение окна между показом фильмов в кинотеатрах и их появлением на "КиноПоиск HD" остается одним из важных направлений для онлайн-кинотеатра. В феврале этого года фильм "Союз спасения" стал доступен подписчикам уже через несколько недель после премьеры в кинотеатрах, а в скором времени фильмы "Джентльмены" Гая Ричи, "Уроки Фарси" Вадима Перельмана, "Пушки Акимбо" с Дэниэлом Рэдклиффом и многие другие ожидаемые кинопремьеры также будут доступны в подписке "КиноПоиск HD" почти сразу же после кинопроката.