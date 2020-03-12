Анна Кузнецова поможет школьникам устроиться на работу в летние каникулы

В 2018 году на работу были устроены более 575 тысяч юных россиян в возрасте от 14 до 18 лет. Такую статистику привела в пример детский омбудсмен Анна Кузнецова на встрече с представителями Агентства стратегических инициатив. По мнению уполномоченного по правам ребенка, профессиональные ведомства и организации должны помочь старшим школьникам в летнем трудоустройстве.

О том, что дети на каникулах должны быть чем-то заняты, Анна Кузнецова говорит ежегодно. Аргумент у нее один, но очень весомый: дети, брошенные летом на произвол судьбы, в летние каникулы гибнут чаще, чем во время учебного года. Но если у семьи нет бабушек и дедушек, нет финансовых возможностей отправить ребенка в лагерь и есть множество иных причин, по которым ребенок оказывается предоставленным самому себе, - шансов, увеличить печальную летнюю статистику может стать больше. Детский уполномоченный считает, что трудоустройство подростков может стать логичным продолжением акции "Безопасность детства", которая уже ни один год очень успешно работает на предотвращение чрезвычайных происшествий с детьми.

Кроме того, многим ребятам в старшем возрасте уже самим интересно примерить на себя роль ответственного взрослого и заработать первые деньги.

- И мы должны им в этом помочь, - отметила детский омбудсмен. По ее словам, в прошлые годы удалось трудоустроить только десятую часть всех подростков. - А каков реальный запрос - необходимо выяснить, но уже сейчас очевидно, что он не удовлетворен до конца, - сказала Анна Кузнецова.

Детский уполномоченный предложила создать модель трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период с подключением профильных ведомств и организаций, которая будет отвечать реальным запросам детей, а также будет привлекательна и интересна для работодателей.