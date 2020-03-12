Новости

На Кубани спасли 23-летнего моряка, получившего инсульт в рейсе 12:20
ЕС завершает работу над ратификацией визового соглашения с Минском 12:19
Индекс РТС упал на 7,8%, вернувшись к уровню июля 2017 года 12:17
В Саратове освободили второго подростка по делу о нападении на школу 12:03
Ford закрывает дилеров и уходит в онлайн 12:01
В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя 11:59
Анна Кузнецова поможет школьникам устроиться на работу в летние каникулы 11:55
Врач опроверг фейк о "простом способе защиты" от COVID-19 11:49
Депутаты Башкирии поддержали поправки в Конституцию страны 11:46
Совфед сократил международные контакты из-за пандемии коронавируса 11:45
Интервенции ЦБ в поддержку нацвалюты составили 3,6 млрд рублей 11:45
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменен 11:42
Лидер Little Big рассказал о песне группы для "Евровидения" 11:41
Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали поправки в Конституцию РФ 11:39
Депутаты Иркутской области поддержали поправки в Конституцию 11:39
Игрок НБА пошутил на тему коронавируса и заразился им 11:35
В Югре на магистральном газопроводе произошла авария 11:34
Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области 11:34
В Крыму пограничники задержали подозреваемую в крупной краже украинку 11:29
В Сибири депутаты поддержали поправки в Конституцию 11:29
Киев и Донбасс договорились о прямом диалоге по урегулированию конфликта 11:27
Савичева отменила гастрольный тур по Дальнему Востоку из-за травмы 11:26
Экс-сотрудника новосибирской мэрии поймали на взятке в 100 тысяч 11:22
У "Человека-паука" появится еще один спин-офф 11:05
Фото: экспериментальные автомобили ГАЗ пылятся в старом ангаре 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 11:55
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова поможет школьникам устроиться на работу в летние каникулы

Текст: Татьяна Владыкина

В 2018 году на работу были устроены более 575 тысяч юных россиян в возрасте от 14 до 18 лет. Такую статистику привела в пример детский омбудсмен Анна Кузнецова на встрече с представителями Агентства стратегических инициатив. По мнению уполномоченного по правам ребенка, профессиональные ведомства и организации должны помочь старшим школьникам в летнем трудоустройстве.

Фото: deti.gov.ru
Кузнецова и Кравцов обсудили вопросы воспитания школьников

О том, что дети на каникулах должны быть чем-то заняты, Анна Кузнецова говорит ежегодно. Аргумент у нее один, но очень весомый: дети, брошенные летом на произвол судьбы, в летние каникулы гибнут чаще, чем во время учебного года. Но если у семьи нет бабушек и дедушек, нет финансовых возможностей отправить ребенка в лагерь и есть множество иных причин, по которым ребенок оказывается предоставленным самому себе, - шансов, увеличить печальную летнюю статистику может стать больше. Детский уполномоченный считает, что трудоустройство подростков может стать логичным продолжением акции "Безопасность детства", которая уже ни один год очень успешно работает на предотвращение чрезвычайных происшествий с детьми.

Кроме того, многим ребятам в старшем возрасте уже самим интересно примерить на себя роль ответственного взрослого и заработать первые деньги.

- И мы должны им в этом помочь, - отметила детский омбудсмен. По ее словам, в прошлые годы удалось трудоустроить только десятую часть всех подростков. - А каков реальный запрос - необходимо выяснить, но уже сейчас очевидно, что он не удовлетворен до конца, - сказала Анна Кузнецова.

Детский уполномоченный предложила создать модель трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период с подключением профильных ведомств и организаций, которая будет отвечать реальным запросам детей, а также будет привлекательна и интересна для работодателей.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Путин назвал Ходорковского жуликом
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием в регионах России
Киев и Донбасс договорились о прямом диалоге по урегулированию конфликта
Ирак и Кувейт снизили цены на нефть после Саудовской Аравии
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Сертификаты на маткапитал семьи получат автоматически