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12.03.2020 14:31
Рубрика: Спорт

Баскетбольные Евролига и Кубок Европы приостановлены из-за коронавируса

Текст: Илья Соболев

Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение приостановить на неопределенный срок свой турнир, как и Кубок Европы, сообщается на официальном сайте соревнований.

Фото: AP / Matt Slocum
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"Евролига пристально наблюдала за последними тенценциями в свете ситуации с коронавирусом, в числе которых объявление Всемирной организацией здравоохранения распространение коронавируса пандемией, возросшие риски в отношении всех участников игр, усиление ограничений в том, что касается перемещений по Европе, огромное количество сбоев в транспортном сообщении, которые привели к невозможности попасть в пункты назначения, а также различные рекомендации медицинских органов, которые могут помочь остановить распространение вируса. Вследствие вышесказанного продолжать соревнования на регулярной основе стало невозможным", - говорится в заявлении Евролиги.

В самом престижном клубном турнире Старого Света в этом сезоне выступают три российских клуба - ЦСКА, "Химки" и санкт-петербургский "Зенит". Армейцы в четверг должны были сыграть с берлинской "Альбой, а "Химки" и "Зенит" в пятницу - с мюнхенской "Баварией" и французским "Виллербаном" соответственно.

В Кубке Европы выступает казанский УНИКС, пробившийся в четвертьфинал турнира.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА Спортивные организации Баскетбольные клубы БК "Химки" Распространение коронавируса COVID-19

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