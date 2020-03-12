Баскетбольные Евролига и Кубок Европы приостановлены из-за коронавируса

Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение приостановить на неопределенный срок свой турнир, как и Кубок Европы, сообщается на официальном сайте соревнований.

"Евролига пристально наблюдала за последними тенценциями в свете ситуации с коронавирусом, в числе которых объявление Всемирной организацией здравоохранения распространение коронавируса пандемией, возросшие риски в отношении всех участников игр, усиление ограничений в том, что касается перемещений по Европе, огромное количество сбоев в транспортном сообщении, которые привели к невозможности попасть в пункты назначения, а также различные рекомендации медицинских органов, которые могут помочь остановить распространение вируса. Вследствие вышесказанного продолжать соревнования на регулярной основе стало невозможным", - говорится в заявлении Евролиги.

В самом престижном клубном турнире Старого Света в этом сезоне выступают три российских клуба - ЦСКА, "Химки" и санкт-петербургский "Зенит". Армейцы в четверг должны были сыграть с берлинской "Альбой, а "Химки" и "Зенит" в пятницу - с мюнхенской "Баварией" и французским "Виллербаном" соответственно.

В Кубке Европы выступает казанский УНИКС, пробившийся в четвертьфинал турнира.