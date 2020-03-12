Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию в 28 млрд евро

Чистые прямые инвестиции в Россию со времени распада СССР составили 28 миллиардов евро. Такие впечатляющие цифры привел Бундесбанк Германии.

По данным ведомства, несмотря на слабую конъюнктуру, а также санкции немецкие компании продолжают активно инвестировать в Россию. В 2019 году чистые прямые инвестиции (разница между притоком капитала из Германии и его оттоком - прим. "РГ") составили 2,1 миллиарда евро.

"Компании ни одной другой страны не инвестировали в создание производства в России столько, сколько бизнес из Германии", - комментирует председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп. В тоже время он указал, что озвученная сумма меньше рекордных вложений в экономику РФ в размере 3,3 миллиарда евро в 2018 году. Шепп также отметил, что представители, в первую очередь малого и среднего бизнеса, который составляет основу немецкой экономики, видят шансы на большом российском рынке благодаря низкому курсу рубля.

Как следует из представительного опроса ВТП, 36 процентов немецких компаний, работающих в России, оценивают положение своего бизнеса как хорошее, 51 процент - как удовлетворительное. Кроме того, 34 процента компаний-респондентов планируют инвестировать в Россию в 2020 году, а 33 процента - набирать новых сотрудников. При этом отмечалось, что бюрократия, протекционизм и санкции представляют собой главные преграды для инвестиций.