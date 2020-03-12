Новости

МИД РФ призвал россиян в Италии скорее вернуться домой 16:53
Матвиенко: Совфед 14 марта подведет итоги голосования в регионах по поправкам в Конституцию 16:48
Дешевый кроссовер Volkswagen Nivus показался на новых тизерах 16:47
Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию в 28 млрд евро 16:36
В Британии обнаружен бункер "секретной армии Черчилля" 16:36
Bloomberg указал на главные плюсы России в нефтяной войне 16:34
Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована на 10 млн долларов 16:33
Захарова: МИД сократил число краткосрочных командировок из-за коронавируса 16:27
ЦОДД дал водителям совет по поводу замены резины 16:27
Посол России в Болгарии вручил медали ветеранам, проживающим в Софии 16:25
В Ярославле началась реставрация храма с 1000-рублевой купюры 16:25
Раскопана крупнейшая царская гробница династии Восточная Чжоу 16:25
Видео: Лера Кудрявцева получила травму головы в Дубае 16:22
Путин наградил Фила Эспозито, Вексельберга и Пелагею 16:22
Видео: Самый маленький динозавр в истории найден в янтаре 16:20
Огонь летних Олимпийских игр 2020 года зажгли в Древней Олимпии 16:16
Композиторы "Ведьмака" признали кавер омского хора лучшим 16:16
На волгоградской набережной установили поднятый со дна бронекатер 16:15
Видео: отлетевший кусок рессоры чуть не убил водителя в Москве 16:02
Власти Беларуси: Ситуация с коронавирусом полностью под контролем 16:00
"Макларен" снялся с Гран-при Австралии "Формулы-1" 15:51
Сильный ветер ожидается в московском регионе в ближайшее время 15:36
В Москве раскрыто убийство биткоинового миллионера 15:35
В России продолжают действовать более тысячи зимних дорог 15:35
Роспотребнадзор сообщил о новых данных по проявлению симптомов COVID-19 15:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 16:36
Рубрика: В мире

Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию в 28 млрд евро

Текст: Александр Саможнев

Чистые прямые инвестиции в Россию со времени распада СССР составили 28 миллиардов евро. Такие впечатляющие цифры привел Бундесбанк Германии.

По данным ведомства, несмотря на слабую конъюнктуру, а также санкции немецкие компании продолжают активно инвестировать в Россию. В 2019 году чистые прямые инвестиции (разница между притоком капитала из Германии и его оттоком - прим. "РГ") составили 2,1 миллиарда евро.

Германия передаст России данные о советских военнопленных

"Компании ни одной другой страны не инвестировали в создание производства в России столько, сколько бизнес из Германии", - комментирует председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп. В тоже время он указал, что озвученная сумма меньше рекордных вложений в экономику РФ в размере 3,3 миллиарда евро в 2018 году. Шепп также отметил, что представители, в первую очередь малого и среднего бизнеса, который составляет основу немецкой экономики, видят шансы на большом российском рынке благодаря низкому курсу рубля.

Как следует из представительного опроса ВТП, 36 процентов немецких компаний, работающих в России, оценивают положение своего бизнеса как хорошее, 51 процент - как удовлетворительное. Кроме того, 34 процента компаний-респондентов планируют инвестировать в Россию в 2020 году, а 33 процента - набирать новых сотрудников. При этом отмечалось, что бюрократия, протекционизм и санкции представляют собой главные преграды для инвестиций.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Bloomberg указал на главные плюсы России в нефтяной войне
Мишустин: Угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму
Курс доллара повысился до 75 рублей
Путин оценил риски "регуляторной гильотины"
Кто оплатит заграничное лечение российских туристов от коронавируса
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах