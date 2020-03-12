Чехия объявила ЧП из-за коронавируса

Чешские власти ввели чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства.

"В Чехии водится чрезвычайное положение с 14:00 по центральноевропейскому времени (16:00 по московскому - прим. "РГ") в четверг… Оно будет действовать в течение предстоящих 30 дней", - заявил Бабиш.

По его словам, власти страны также запретили въезд иностранцам из 13 стран-очагов распространения COVID-19: Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Швейцарии и Швеции. Исключение сделано лишь для тех, кто имеет в Чехии ПМЖ или ВМЖ. Помимо этого, чешским гражданам теперь запрещено посещать эти 13 государств.

Напомним, что на сегодняшний момент в Чехии зафиксировано 96 инфицированных.