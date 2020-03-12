Чемпионат Испании по футболу приостановлен на два тура

Испанская Ла Лига приняла решение приостановить футбольный чемпионат Испании.

Ранее предполагалось, что из-за распространения коронавируса в ближайшие две недели матчи испанского первенства будут проходить при закрытых трибунах. Однако сегодня утром стало известно о карантине в спортивном клубе "Реал", который был объявлен после того, как один из игроков баскетбольной команды сдал положительный тест на вирус. Поскольку баскетболисты тренируются на одной базе с футболистами, последние также попали под карантин.

В заявлении Ла Лиги говорится, что приостановка чемпионата страны в связи с открывшимися обстоятельствами является следующей стадией специального протокола, касающегося борьбы с распространением коронавируса.

Добавим, что 28-й тур испанского чемпионата должен был пройти с 13 по 15 марта, а 29-й - с 20 по 22 числа месяца.

Ранее из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Италии было принято решение о приостановке Серии А до 3 апреля.