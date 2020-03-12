Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии выросло вдвое за сутки

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило в среду о 18-ти новых случаях заражения коронавирусом на территории страны за минувшие сутки. Но уже вечером того же дня стало известно еще о 17-ти случаях выявления COVID-19. Таким образом общее число зараженных увеличилось до 69 человек.

Еще во вторник представитель бразильского минздрава рапортовал о 34 заболевших и рассказывал о принимаемых в связи с этим мерах.

Из 69 случаев заражения новым штаммом коронавируса 46 зафиксированы в крупнейшей городской агломерации Южной Америки Сан-Паулу, где проживает более 21 миллиона человек. При этом выявление первых заболевших совпало с окончанием празднования карнавала, когда в карнавальные центры, такие как Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Сальвадор, стекаются тысячи туристов со всей Бразилии и других стран.

Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта, комментируя в среду решение Всемирной организации здравоохранения назвать вспышку коронавируса пандемией, заявил, что Бразилия уже приняла серьезные меры по сдерживанию распространения заболевания.

"Для нас любой человек, прибывающий в Бразилию с температурой, кашлем, гриппом, дает возможность сказать: "О, это подозрительный случай". Почему? Потому что он прибыл из мест, где имеются случаи передачи заболевания. Но мы уже так и работаем", - заявил министр.