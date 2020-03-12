Что привлекает туристов на белорусских берегах Буга

Выделить какую-то единственную вишенку на туристическом "торте" Брестской области вряд ли согласится даже самый заядлый краевед. Но то, что тысячелетний Брест, который только что отпраздновал свой юбилей, вызвал повышенный интерес и со стороны иностранных любителей путешествий, подкрепляют и сухие сводки статистики.

Экспорт туристический услуг Брестской области в минувшем году составил $16,8 млн. На коллегии областного управления спорта и туризма подтвердили, что по сравнению с 2018-м годом эта сумма выросла на двенадцать с лишнем процентов, передает 12 марта БЕЛТА. Около 80 маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала, было проведено в 2019 году.

Представители региона участвовали в международных выставках, организовывали презентации и семинары по обмену опытом. Были проведены ознакомительные поездки для туроператоров из ряда европейских стран, Израиля, США, Кубы и ОАЭ.

И творческая инициатива дала свои первые результаты. Одну из шести областей Беларуси посетили более 1,3 млн туристов, что на 11,5 процента больше по сравнению с годом раньше, а поток иностранных гостей увеличился на девять процентов. "В первую очередь на это повлиял масштаб календарных мероприятий, хотя успешным оказался и оздоровительный отдых на берегах Буга", - отметил представитель регионального руководства Денис Никитюк, уточнив, что в области насчитывается только 423 субъекта агроэкотуризма. Только в прошлом году там побывали более 81 тысячи человек, в том числе, почти десять тысяч иностранных гостей.

Правда, с другой стороны, в общем объеме экспорта услуг региона удельный вес туризма составил пока всего 3,4 процента. Вот почему несмотря на положительную динамику, помощник президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич нацеливает отрасль активнее задействовать имеющийся потенциал. "Мы обладаем хорошей инфраструктурой: за пределами страны широко известны Беловежская пуща, Брестская крепость и другие исторические достопримечательности. В каждом районе есть объекты, которые притягивают туристов, но резервы задействованы не в полной мере", - констатировал он.