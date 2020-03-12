В мире
12.03.2020 13:38
Текст: Юрий Сизов

Дорожную карту трансформации энергетики готовят в СНГ

Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Концепция цифровой трансформации энергетического комплекса стран Содружества и дорожная карта по ее реализации готовится к реализации в СНГ, сообщила 12 марта представитель Института энергетики академии наук Беларуси Татьяна Зорина.
Эксперты доработают проект сотрудничества СНГ в области туризма

Эти документы, по ее словам, которые приводит БЕЛТА, "позволят систематизировать уже полученный опыт внедрения цифровых технологий на национальном уровне, обеспечить формирование единого видения, а также базовых требований и критериев, чтобы внедряемые технологии впоследствии могли состыковаться в едином цифровом пространстве".

Очередное заседание экспертного совета, уточняет агентство, состоится летом текущего года. А по его результатам план мероприятий будет направлен в правительства всех государств для рассмотрения и подписания.

Трендом в цифровизацию энергетического комплекса РБ Зорина назвала интеграцию в пространство Содружеств. Для цифровизации отдельных ее секторов, уточнила она, таких как электроэнергетика, нефтегазовый комплекс, угольная и атомная промышленность, предполагается в перспективе совершенствование и разработка законодательства, нормативно-правовых и нормативно-технических актов, отбор и реализация пилотных проектов по внедрению цифровых технологий и отраслевых платформенных решений. При этом мероприятия для каждой отрасли будут проводиться с учетом ее специфики.

"Решение этих задач позволит отраслям энергетики не только приумножить свой потенциал, но и стать конкурентоспособнее на международной арене", - резюмировала Зорина.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»