Дорожную карту трансформации энергетики готовят в СНГ

Концепция цифровой трансформации энергетического комплекса стран Содружества и дорожная карта по ее реализации готовится к реализации в СНГ, сообщила 12 марта представитель Института энергетики академии наук Беларуси Татьяна Зорина.

Эти документы, по ее словам, которые приводит БЕЛТА, "позволят систематизировать уже полученный опыт внедрения цифровых технологий на национальном уровне, обеспечить формирование единого видения, а также базовых требований и критериев, чтобы внедряемые технологии впоследствии могли состыковаться в едином цифровом пространстве".

Очередное заседание экспертного совета, уточняет агентство, состоится летом текущего года. А по его результатам план мероприятий будет направлен в правительства всех государств для рассмотрения и подписания.

Трендом в цифровизацию энергетического комплекса РБ Зорина назвала интеграцию в пространство Содружеств. Для цифровизации отдельных ее секторов, уточнила она, таких как электроэнергетика, нефтегазовый комплекс, угольная и атомная промышленность, предполагается в перспективе совершенствование и разработка законодательства, нормативно-правовых и нормативно-технических актов, отбор и реализация пилотных проектов по внедрению цифровых технологий и отраслевых платформенных решений. При этом мероприятия для каждой отрасли будут проводиться с учетом ее специфики.

"Решение этих задач позволит отраслям энергетики не только приумножить свой потенциал, но и стать конкурентоспособнее на международной арене", - резюмировала Зорина.