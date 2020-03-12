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12.03.2020 02:55
Рубрика: Спорт

El Larguero: УЕФА приостановит сезон в Лиге чемпионов

Текст: Сергей Литвинов

Сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит о приостановке проведения встреч в Лиге чемпионов, утверждает издание El Larguero.

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Причиной такого решения станет эпидемия коронавируса. Из-за нее в плей-офф Лиги чемпионов состоялись уже два матча без зрителей: речь идет об играх "Валенсия" - "Аталанта" в Испании и "ПСЖ" - "Боруссия" в Париже.

В среду вечером же стало известно, что защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус. В связи с этим клуб изолирует игрока а также всех, кто с ним контактирует. Таким образом, крайне маловероятно, что запланированный на следующей неделе ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской командой и "Лионом" состоится в намеченные сроки.

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