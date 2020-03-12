Еще один россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

В ОАЭ выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом, среди инфицированных - один россиянин. Об этом сообщило министерство здравоохранения и профилактики страны.

"В ОАЭ зарегистрированы 11 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших до сегодняшнего дня составило 85 человек. Среди заболевших новым коронавирусом есть один россиянин. Все они помещены в карантин, находятся в стабильном состоянии и получают необходимое лечение", - цитирует минздрав агентство новостей WAM.

Напомним, что ранее в Эмиратах коронавирусом заболели трое членов российской команды велогонщиков. Они прибыли в страну для участия в гонке "Тур ОАЭ".