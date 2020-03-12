Фестиваль индийских фильмов в Москве открыла "Тьма"

Новости

Первый в крае больной каронавирусом помещен в больницу Краснодара 21:23
В Калининграде открыли горячую линию для вернувшихся из Китая и Италии 21:08
Санкции против "дочки" "Роснефти" ввели в США 20:54
Ученые разработали новый класс препаратов от рака на основе палладия 20:52
Медики подтвердили отсутствие коронавируса у умершего пациента в Коммунарке 20:38
На продажу выставлен "Запорожец" без пробега 20:32
В Крыму арестованы члены ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 20:30
В Петербурге выделили 850 млн рублей на лечение 15 пациентов с СМА 20:02
Четыре новых случая коронавируса выявлены в Москве 19:58
В Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 19:46
Канадский премьер сам отправит себя на карантин из-за анализов жены 19:37
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии 19:35
Концепцию утилизации мусора вынесут на обсуждение бизнес-сообщества 19:28
СМИ: В Каире столкнулись два пассажирских поезда 19:28
Рязанские хирурги удалили опухоль весом 30 килограммов 19:24
У встречавшегося с Трампом секретаря Болсонару обнаружен коронавирус 19:20
Болельщики московских ФК с абонементами получат доступ к "Матч Премьер" 19:18
Стартовый этап "Формулы-1" будет перенесен 19:15
Депздрав Москвы: умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом 19:09
СК опроверг версию о гибели тамбовской школьницы в ДТП 18:51
Под Калининградом 60 тысяч человек остались без света из-за ветра 18:48
Путин обсудил с премьером Болгарии энергетическое сотрудничество 18:35
Почти половина родителей выступили за сокращение "домашки" в школе 18:23
Что привлекает туристов на белорусских берегах Буга 18:21
АТР отменила все турниры на ближайшие шесть недель 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 20:10
Рубрика: Культура

Страх сквозь слезы

Фестиваль индийских фильмов в Москве открыла "Тьма"
Текст: Дарья Щеглова
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
MacCoffee Bollywood Film Festival проходит в России четвертый раз и объединяет сразу семь городов: Москву, Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Тюмень и Самару. В этом году фестиваль приурочен к индийскому празднику красок Холи, который символизирует начало весны, и продлится до 15 марта.
Фестиваль приурочен к индийскому празднику красок Холи, который символизирует начало весны. Фото: Предоставлено Фестивалем индийского кино Фестиваль приурочен к индийскому празднику красок Холи, который символизирует начало весны. Фото: Предоставлено Фестивалем индийского кино
Фестиваль приурочен к индийскому празднику красок Холи, который символизирует начало весны. Фото: Предоставлено Фестивалем индийского кино

В столице на открытии фестиваля присутствовал посол Республики Индия в Российской Федерации Датла Бала Венкатеш Варма. Он обратил внимание на особые отношения между Россией и Индией: "В прошлом году, когда наш премьер-министр посетил Владивосток для двухстороннего саммита глав государств, было подписано соглашение между Индией и Россией об аудиовизуальном сотрудничестве. Мы надеемся, что это соглашение будет способствовать съемкам индийских фильмов в России и российских фильмов в Индии. С технической точки зрения, как в Индии, так и в России есть прекрасные специалисты".

Фото: Валерий Кичин
Президент Каннского фестиваля проявляет сдержанный оптимизм

Посетили церемонию также режиссер фильма "Тьма", открывшего программу, Датту Сандип и актеры этой ленты.

- Когда я был студентом и изучал кинематографию, я был большим фанатом Тарковского. Все мои мысли о России были связаны с Тарковским и с тем, как он ее изобразил. Я хотел оказаться на его родине. И вот это получилось, - рассказал Датту Сандип.

Его "Тьма" - по жанру триллер, ужасы. По-индийски фильм назван Kaaal, это слово на языке маратхи означает не только "тьму", но и "смерть", "ужас". Уже этот факт придает картине дополнительный мистический оттенок. Индийский кинематограф ассоциируется у нас с мелодрамами и комедиями, а тут самый настоящий хоррор. Тревожный и угнетающий музыкальный фон, расфокусированная и дрожащая камера, внезапные громкие звуки и быстрая смена картинки. Но даже ужастик не миновала традиционная индийская легкость и жизнерадостность. Чувствовать атмосферу Индии начинаешь с первых кадров благодаря городскому пейзажу, который сопровождается веселой музыкой, не предвещающей никакой беды, а еще благодаря беззаботным диалогам главных героев. Главные герои фильма - четыре парня, которые интересуются паранормальными явлениями ради заработка. Вдруг они получают неожиданное задание…

Датту Сандип не отрицает, ужастики - редкий жанр в индийском кинематографе. Создание "Тьмы" - не дань моде, а желание обогатить и разнообразить родную культуру. И, кажется, это воплотилось в жизнь. Индийская публика встретила фильм тепло - там он уже вышел в прокат. В России картина выйдет на экраны 19 марта.

Не любите ужасы? В рамках фестиваля можно увидеть и традиционные для Болливуда трогательные истории любви "Свадебная церемония", "Берегитесь, красавицы" и "Слепая любовь", остросюжетный боевик "Отважная", а также мотивирующую спортивную историю "Индия, вперед!".

Ежегодно MacCoffee Bollywood Film Festival посещает множество поклонников индийского кино, в прошлом году фильмы фестиваля посмотрели более 7000 человек.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Гид-парк

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
РФ приостановила пропуск итальянцев через границу из-за коронавируса
Депздрав Москвы: умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом
Цена нефти Brent опустилась ниже 33 долларов за баррель
Путин отметил перемены в российском бизнесе
Кто отменил выступления и гастроли из-за коронавируса
Бывший директор концертного зала им. Чайковского - о необычном соревновании Сергея Лемешева и Ивана Козловского