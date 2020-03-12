Госдума приняла закон о Минуте молчания во всей стране

Авторы инициативы предлагают проводить Минуту молчания в 12.15 по московскому времени. Ведь это "точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Отечественной войны против фашистского агрессора".

- 22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут впервые в оцепенении вся страна слушала и понимала о том, что началась агрессия против нашей страны, - отметила инициатор поправок, вице-спикер ГД Ирина Яровая. - Без объявления войны была осуществлена вероломная агрессия фашистской Германии на рубежи нашей Родины. Поэтому мы предлагаем именно это время рассматривать как время общефедеральной Минуты молчания для нашей большой страны с разными часовыми поясами

За годы Великой Отечественной войны погибли 27 миллионов советских граждан. Если объявить минуту молчания отдельно по каждому убитому, мир бы погрузился в тишину более чем на 50 лет, отметили авторы документа в пояснительной записке.

Законопроект объединил депутатов всех фракций. "Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру Победу во Второй мировой войне", - подчеркнула Яровая.

Законом также устанавливается возможность публикации в интернете списков фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы. Ранее законодательством предусматривались публикации таких данных лишь в СМИ.