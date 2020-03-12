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12 марта 2020 г.

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 марта 2020 года № 17 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Дата подписания 6 марта 2020 г.
Опубликован 12 марта 2020 г.
Вступает в силу 10 марта 2020 г.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", учитывая решение Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол от 5 марта 2020 года), постановляю:

1. Приостановить проведение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре массовых мероприятий (20 человек и более), в которых принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, организаторами которых выступают органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и возвратившимся в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру:

2.1. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

2.2. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

3. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:

3.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

3.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

3.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

4. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

4.1. Организовать работу медицинских организаций с безотлагательным оказанием медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

4.2. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

4.3. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления.

4.4. Обеспечить работу "горячей линии" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учреждениям и организациям всех форм собственности принять меры, аналогичные указанным в пункте 1 настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 10 марта 2020 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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