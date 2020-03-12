"Яндекс.Такси" организует в Шереметьево пункт выдачи масок для водителей

Онлайн-сервис "Яндекс.Такси" организует в аэропорту Шереметьево - основной воздушной гавани, обслуживающей зарубежные рейсы, - пункты, где водители смогут бесплатно получить маски и дезинфицирующие средства, а также измерить температуру.

"Важно не упустить момент, когда нужно обратиться за помощью к врачу. Для этого мы сделали для водителей бесплатной самодиагностику на 40 точках телемедицинского контроля в Москве. Такие точки, так же как больницы и пункты дезинфекции, будут отмечены на карте в водительском приложении Таксометр", - сообщил представитель агрегатора.

Ранее в "Яндекс.Такси" разработали специальные памятки для водителей и уведомили партнеров о требованиях Роспотребнадзора по дезинфекции машин.

"Пользователям мы напоминаем о том, что безналичный способ оплаты - самый простой способ снизить вероятность передачи инфекции, ведь для этого не надо обмениваться с водителем купюрами и монетами", - сообщил представитель "Яндекс. Такси".