Игрок НБА пошутил на тему коронавируса и заразился им

Первый заболевший коронавирусом французский баскетболист клуба НБА "Юта Джаз" Руди Гобер, по всей видимости, стал жертвой своей же глупой шутки.

Несколько дней назад на пресс-конференции он отвечал на вопрос о коронавирусе и откровенно смеялся над болезнью, не подозревая, что скоро пополнит число заболевших. Более того, в какой-то момент француз специально потрогал руками все выставленные перед ним микрофоны, а затем, вытерев руки о стол, жизнерадостно покинул зал.

Незадолго до матча против клуба "Оклахома-Сити", который должен был пройти в четверг рано утром по московскому времени, стало известно, что Гобер инфицирован коронавирусом. В итоге все игроки обеих команд были помещены в карантин и теперь им предстоит сдавать анализы.

Тем временем руководство Национальной баскетбольной ассоциации на время приостановило регулярный сезон.