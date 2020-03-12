Индекс РТС упал на 7,8%, вернувшись к уровню июля 2017 года

Валютный индекс РТС в четверг падает на 7,6%. Вскоре после открытия торгов на Московской бирже он тестировал отметку в 1000 пунктов. Индекс Московской биржи теряет 4,9%, он опустился к отметке 2370 пунктов. В итоге в последние недели российский рынок акций потерял около 15%.

В четверг фондовые рынки по всему миру охватили распродажи из-за опасений нарушения цепочек поставок в результате карантинных мер в США и других странах в связи с пандемией коронавируса, а также из-за нового снижения цен на нефть.