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12 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)

Информация Минюста России

Опубликован 12 марта 2020 г.

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании вступивших в законную силу решений Верховного Суда Российской Федерации произведена государственная регистрация Всероссийской политической партии "Партия Возрождения Села", ее региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией.

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц 20 февраля 2020 г. за ГРН 2207701540759.