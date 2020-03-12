Испанский министр по равноправию заболела коронавирусом

Министр по равноправию Испании Ирене Монтеро заразилась COVID-19. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правительства страны.

"Правительство в рамках своей политики максимальной прозрачности и координации со всеми администрациями сообщает, что министр по равноправию Ирене Монтеро показала положительный результат на COVID-19… Министр находится в хорошем состоянии, а второй вице-премьер Пабло Иглесиас (ее партнер) также находится на карантине", - говорится в документе.

Согласно пресс-релизу, в скором времени на коронавирус будут протестированы все члены правительства, а результаты будут обнародованы. В рамках профилактики распространения инфекции все последующие встречи премьер-министра страны Педро Санчеса будут проводиться с помощью телесвязи.

На сегодняшний момент в Испании выявлено более 2,2 тыс. заболевших COVID-19, 56 человек скончались. Больше всего инфицированных зафиксировано в автономном сообществе Мадрид.