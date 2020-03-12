Новый декрет итальянского правительства "Я остаюсь дома", нацеленный на борьбу с распространением нового коронавируса, запретил похоронные церемонии на всей территории Апеннин. Эта новость повергла в глубокое недоумение жителей страны, потому что власти не потрудились расшифровать, что конкретно кроется за этим "диким" на первый взгляд табу. Ведь не может правительство запретить людям умирать и лишить близких права проводить их в последний путь?

В Италии из-за эпидемии тела усопших сразу отправляют из моргов на кладбище, а в данном случае - по воде. Фото: GettyImages

"РГ" попыталось выяснить, каким образом на практике работает это нововведение. В действительности, в период с 10 марта по 3 апреля включительно во всех итальянских церквях будет запрещена церемония отпевания усопших, которая для католической Италии до сегодняшнего дня являлась единственно достойным способом прощания. Как поясняют священнослужители, подобную мессу можно будет провести после того, как в стране нормализуется эпидемиологическая ситуация. На данном этапе семья усопшего сможет пригласить священника для чтения совместной молитвы. Пока же Италия находится на карантине, в качестве альтернативы предлагается проводить короткие похороны, без традиционных процессий от места жительства к кладбищу. Все присутствующие на этой церемонии должны будут соблюдать дистанцию, а также им запрещено пожимать руки и вступать в контакт с родственниками умершего, даже с целью выражения соболезнований.

В Великобритании семья пожилого мужчины, который скончался от коронавируса, не смогла организовать ему похороны, потому что в полном составе находилась на карантине. По словам родственников усопшего, он недавно вернулся из двухнедельной поездки на север Италии и по прибытии чувствовал себя хорошо. Только спустя три дня ему стало плохо, и его госпитализировали, но коронавирус диагностировали не сразу, так как списав плохое самочувствие на артрит и заболевания сердца, которые были у пациента до того. Через несколько дней изоляции пожилой мужчина умер, а его семью обязали сесть на карантин. "У нас нет признаков заражения коронавирусом, но из-за изоляции я не могу не то, что устроить похороны отцу, даже просто похоронить его", - рассказал сын усопшего.

Ирландская ассоциация похоронных директоров, объединяющая 342 ритуальных бюро, выпустила новые рекомендации по организации похоронных мероприятий для жертв коронавируса. Руководство ассоциации сообщило, что всех умерших из-за COVID-19 необходимо незамедлительно транспортировать либо в крематорий, либо на кладбище для погребения. При этом все ритуальные мероприятия, где предполагается участие родственников, друзей или коллег усопшего, предлагается отложить. В качестве дополнительных мер профилактики рекомендуется не предоставлять транспорт в ритуальных целях или дезинфицировать его, а организационные моменты обсуждать с родственниками только по телефону. Родные умершего не должны допускаться в помещения ритуального назначения, а также в морги. Близким советуют избегать служб в церкви, а также организовывать какие-либо поминальные мероприятия. Ассоциация также отмечает, что в свете ухудшения обстановки с распространением COVID-19, тело умершего должно транспортироваться из места смерти только в герметичных патологоанатомических мешках.

Все сложнее похоронить жертв коронавируса и в Испании. Часть похоронных бюро просто отказывается иметь дело с такими покойниками, чтобы собравшиеся для прощания родственники тоже не подхватили COVID-19. Другие до минимума стараются сократить контакт с телом умершего: используют более толстый саван, а гробы запечатывают, и они остаются закрытыми даже во время церемонии прощания. Более того, водители катафалков во время транспортировки тела в морг или на кладбище теперь используют защитные костюмы, как и те, кто готовит тела к погребению. Подобные меры предосторожности стали предпринимать после того, как пару недель назад в городе Витория более 60 друзей и родственников, пришедших попрощаться с покойником, заразились коронавирусом. Это был крупнейший случай распространения COVID-19 в Испании. Примечательно, что в Мадриде на случай, если смерть вызвана болезнью, представляющей риск для жизни и здоровья как сотрудников похоронного бюро, так и населения в целом, еще в 1997 году был разработан специальный регламент, как и когда хоронить покойного. Именно он теперь и применяется в испанской столице. Этот же документ требует проведения полной дезинфекции помещения, где проходило прощание с умершим.

Как сообщили "РГ" в национальной Федерации агентств похоронных услуг Франции, по местным законам при погребении лиц, умерших в результате инфекционных заболеваний, запрещены операции по консервации тела. Оно сразу же помещается в закрытый гроб. Каких-либо особых уведомлений относительно сроков, мест захоронения, а также связанных с этим церемоний с участием родственников операторам индустрии похоронных услуг из Министерства внутренних дел Франции не поступало.

Власти Японии не стали запрещать погребальные обряды и отпевание усопших на фоне распространения коронавируса COVID-19. Вместе с тем в рамках борьбы с инфекцией правительство призвало местное население воздержаться от организации мероприятий с большим количеством участников. Теперь во время траурных церемоний жители японского архипелага ограничиваются сжиганием благовоний по буддийскому обычаю и отказываются от проведения поминальных трапез. Люди приходят прощаться с ушедшими в мир иной в одноразовых лицевых масках и не рассаживаются на стульях рядом друг с другом, как это здесь принято в подобных случаях, а предпочитают стоять на относительно безопасной дистанции от соседей.

Распространение коронавируса в Японии заставило перенести прощание с известным японским бейсболистом Кацуя Номурой, который умер в феврале этого года в 84-летнем возрасте. Мероприятие было запланировано на 16 марта, однако из-за ситуации с инфекцией его пришлось отложить на более поздний срок.

Кроме того, в марте предполагалось организовать траурное мероприятие в связи с кончиной бывшего премьер-министра Японии Ясухиро Накасонэ. Почтить память влиятельного политика собирались многие члены правящей Либерально-демократической партии Японии. Несмотря на это церемонию отменили.

Примечательно, что 90 процентов гробов, используемых в Японии во время ритуальных обрядов, производят в Китае. Жители островного государства опасаются, что они столкнутся с резким повышением цен на эту продукцию из-за сложной обстановки с коронавирусом в Поднебесной.