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12.03.2020 23:36
Рубрика: В мире

Из-за коронавируса во Франции закроют детсады, школы, университеты

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
С понедельника 16 марта во Франции будут закрыты все детсады, школы всех уровней и высшие учебные заведения из-за распространения эпидемии коронавируса. Об этом заявил в телевизионном обращении из Елисейского дворца президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом он не уточнил, в течение какого времени будет действовать это ограничение.

Глава Пятой республики подчеркнул, что страна в настоящее время сталкивается с "самым серьезным кризисом в области здравоохранения за целое столетие". Тем не менее, он не стал объявлять об отмене или переносе муниципальных выборов, первый тур которых намечен на ближайшее воскресенье. Слухи о том, что такая вероятность вполне реальна, циркулировали в Париже на протяжении всего дня.

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Эмманюэль Макрон призвал всех граждан старше 70 лет, страдающих респираторными и хроническими заболеваниями, по возможности оставаться дома. Всем согражданам он настоятельно порекомендовал ограничить передвижения. Общественный транспорт, по его словам, будет функционировать в прежнем режиме.

Президент отдал должное врачам, которые находятся на переднем крае борьбы с эпидемией, и сообщил о том, что им на помощь придут медики, недавно вышедшие на пенсию, и студенты медвузов.

В последние дни короновирус стал активнее распространяться по территории Франции. В настоящее время зафиксировано 2876 случаев инфицирования. 61 человек скончался в результате этого заболевания.

В мире Европа Франция Распространение коронавируса COVID-19

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