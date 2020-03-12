Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии

Норвежец Йоханнес Бе стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Кантиолахти. Никто из россиян не попал в десятку.

Судьба этапа в Финляндии решилась незадолго до старта первой гонки. Власти страны могли отменить этот этап Кубка мира, но в итоге решили провести его без зрителей.

Лучше всех с такими условиями справился норвежец Йоханнес Бе, преодолевший 10 км за 22 минуты 27,8 секунды. Он сумел избежать промахов на огневых рубежах.

Со вторым результатом финишировал француз Мартен Фуркад, проигравший 21,1 секунды и также без ошибок отработавший на огневых рубежах. Чуть более секунды ему уступил соотечественник. Эмильен Жаклен.

Лучший результат из россиян показал Матвей Елисеев, ставший 14-м. Александр Логинов занял 18-е место, Евгений Гараничев - 31-е, Эдуард Латыпов - 36-е, Саид Каримулла Халили - 42-е, Никита Поршнев - 62-е.