Кабмин одобрил законопроект о запрете высаживать детей-безбилетников

Правительство на заседании в четверг одобрило запрет водителям и контролерам общественного транспорта высаживать детей за безбилетный проезд, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Законопроект сегодня это напрямую запрещает. Таких случаев быть не должно", - заявил он.

Кроме того, пакетом поправок в законодательство регионы смогут по своему усмотрению давать контролерам право требовать у безбилетных пассажиров документы, удостоверяющие личность.

"Сегодня это тоже большая проблема - привлечь безбилетника к ответственности за проезд, - поскольку правом требовать такие документы до сего времени наделены только правоохранительные органы", - пояснил глава Минтранса.