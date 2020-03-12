Кабмин заявил об отсутствии паники на финансовом рынке

В четверг днем курс российской валюты опускался на торгах до показателей зимы-весны 2016 года. Так, доллар превышал 75 рублей, а евро добирался почти до 85 рублей. По самочувствию рубля заметно ударила ситуация на нефтяном рынке - баррель Brent снова откатился ближе к 30 долларам из-за ценовой войны, развязанной ближневосточными экспортерами после развала сделки ОПЕК в минувшие выходные.

Никуда не делся и коронавирус - из-за него страдают все мировые рынки. На финансовые показатели давят распространение вируса по Европе, закрытие Италии на карантин и временный запрет США на въезд европейцев. Это дает инвесторам повод опасаться глобальной рецессии. При этом у российского правительства есть план на случай ухудшения ситуации в экономике, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Белоусов заверил, что все находится под контролем. "Не надо делать проблему из каждого доллара за баррель, рынки это все перемалывают достаточно спокойно. Сегодня "просело" - сейчас пошел отскок. Мы контролируем эту ситуацию, смотрим, наблюдаем за ней в ежедневном режиме, смотрим активность населения, смотрим активность средних банков, смотрим активность крупных компаний - полностью смотрим, как себя игроки ведут. Никакой паники на рынке нет, даже близко", - заявил первый вице-премьер (цитата по ТАСС). Массового оттока зарубежных инвесторов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ), чего опасаются многие аналитики, сейчас не наблюдается, сообщил он.

По словам Белоусова, дополнительные действия правительства в сфере экономики сейчас не нужны, поскольку минфин и Банк России сделали все необходимое для предотвращения нервного поведения рынков еще 10 марта. Так, со вторника Центробанк начал упреждающие продажи иностранной валюты (10 марта они составили 3,6 млрд рублей, сообщил регулятор) и объявил о поддержке банков. Минфин отменил аукционы по продаже госдолга до стабилизации на рынках и напомнил о старте регулярных продаж валюты по бюджетному правилу.

Динамика четверга еще раз показывает, что рубль продолжит остро реагировать на любые колебания сырья и в сторону повышения, и в сторону понижения, подчеркивают аналитики Росбанка. В ближайшее время можно ожидать поддержку со стороны продажи валюты Банком России и экспортерами перед первым этапом налоговых выплат 16 марта, рассчитывают они. Но в любом случае диапазон колебаний рубля будет более широким, чем раньше - теперь он точно переместился в коридор 72-75 рублей, указывают в Росбанке.

На фоне текущих объемов продажи валюты Банком России рублю тяжело удержаться под волной внешнего негатива, констатирует начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. В таких условиях дальнейшее ослабление рубля исключать нельзя, но в среднесрочной перспективе наиболее вероятным выглядит возврат как минимум к курсу 72 рубля за доллар при стабилизации на мировых рынках, рассчитывает он.