Расходы региональных бюджетов в 2019 году в целом росли быстрее доходов, следует из данных Росстата. Регионы заметно увеличили траты на развитие экономики. В целом финансовое положение регионов самое устойчивое за последние 10 лет, отмечают в минфине.

В 2019 году агрегированный профицит региональных бюджетов составил около 4,7 млрд рублей. Это стократное снижение по сравнению с 2018 годом, когда тот же показатель равнялся 510 млрд рублей. Это объясняется тем, что темпы роста расходов консолидированных бюджетов отставали от доходов, а многие регионы могли использовать остатки, накопленные в период быстрого роста доходов 2017 и 2018 годов.

Прирост совокупных расходов регионов в 2019 году составил в годовом сопоставлении 15%, а наиболее существенно (более чем на 450 млрд рублей) расходы увеличились по разделу бюджета "Национальная экономика" (расходы бюджетов на дорожное хозяйство и транспорт, поддержку сельского и лесного хозяйства, связь и т.д). На него приходилось 22% всех расходов регионов в 2019 году, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА.

По мнению аналитиков агентства, рост расходов по этому разделу, а также увеличение субсидий и иных межбюджетных трансфертов в доходной части региональных бюджетов могут быть связаны с финансированием национальных проектов. Так, расходы на образование выросли на 13% к уровню 2018 года, на социальную политику - на 11% , на здравоохранение - на 23%.

Капитальные расходы регионов увеличились в совокупности на 18%, отмечают в АКРА. При этом расходы на обслуживание долга снизились на 5% , что обусловлено уменьшением объема долга регионов, с одной стороны, и снижением процентных ставок по кредитам - с другой.

Последние годы наблюдаются рекордно низкие уровни заимствований регионов, отмечают в минфине. Тенденция по снижению уровня госдолга регионов продолжилась и в 2019 году - 2,1 трлн рублей (в 2018 году - 2,2 трлн рублей). Если смотреть на горизонте 10 лет, то субъекты Федерации сейчас финансово наиболее устойчивы, считают в министерстве. Этому в значительной степени способствовало проведение минфином политики замещения коммерческих кредитов регионов бюджетными с низкой процентной ставкой, а также два этапа реструктуризации долгов регионов бюджету, указывают в ведомстве. Эти решения позволили высвободить средства регионов, в том числе на реализацию национальных проектов и мер из президентского Послания, отмечают в минфине. Уровень софинансирования регионами предусмотрен в этой части очень низкий, а большая часть средств выделяется из федерального бюджета.

Минфин также разработал ряд мер для поддержки 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития (это Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Алтайский край, Курганская и Псковская области). Для них составят индивидуальные программы развития экономики, которые оплатит федеральный бюджет. Одновременно минфин планирует стимулировать и экономически успешные регионы - между ними ежегодно будут распределять по 50 млрд рублей.

Российские регионы, следуя требованиям минфина, обязаны снижать свою долговую нагрузку - в противном случае им приходится досрочно возвращать бюджетные кредиты. Поэтому, по мнению аналитиков АКРА, в 2020 году регионы будут стараться уменьшать уровень долговой нагрузки, хотя при возможном замедлении роста налоговых доходов делать это станет сложнее.

По оценке агентства, планируемый регионами (без учета Москвы) рост долга составит около 220 млрд рублей. Он вырастет за счет запланированных облигационных займов (чистое привлечение - порядка 120 млрд рублей) и банковских кредитов (примерно 170 млрд рублей). Однако АКРА не ожидает реального прироста долга в таком объеме, учитывая консервативность первоначальных редакций бюджетов. Кроме того, у регионов будет возможность профинансировать дефициты бюджетов без использования масштабных заимствований благодаря значительным остаткам временно свободных средств. С учетом этого совокупного дефицита региональных бюджетов в 2020 году аналитики не ожидают.