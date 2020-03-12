Прогнозы сбылись: прошедший год стал рекордным по естественной убыли населения за последнее десятилетие. Число рождений на тысячу человек снизилось с 10,9 до 10,1, а умерших - лишь с 12,5 до 12,3. Рождаемость резко упала во всех регионах страны. Меньше, чем обычно, детей родилось даже на Северном Кавказе, где многодетной семьей никого не удивишь.

По статистике, 32 года - средний возраст женщины при рождении третьего ребенка сегодня. Фото: Олеся Курпяева

Наиболее ощутим спад рождаемости в Республике Коми, на Чукотке, в Алтайском крае, а также в Московской, Владимирской и Ивановской областях.

Эксперты указывают на последствия демографического провала 90-х и сокращение числа потенциальных матерей: родителями становится самое немногочисленное поколение, поэтому и детей рождается так мало.

На демографической ситуации сказывается также тенденция позднего появления первого ребенка в семье, поскольку еще 10 лет назад молодые матери были гораздо моложе, а сегодня средний возраст первородящих 26 лет и он будет расти, прогнозирует заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко. Изменить ситуацию сможет только демографическая политика государства, направленная на поддержку многодетных семей.

"Сейчас когорта женщин в возрасте 30-34 лет находится на историческом максимуме, а минимум наступит через 12 лет. Но по статистике, 32 года - средний возраст женщины при рождении третьего ребенка. Значит, сейчас можно получить максимальный эффект от поддержки появления третьего ребенка. И если отложенные рождения первых детей - это в основном вопрос времени их появления, то отложенные рождения третьих - риск безвозвратных потерь репродуктивного потенциала", - считает Сергей Рыбальченко.

Естественную убыль населения сегодня не способен восполнить даже большой приток мигрантов, число которых за прошедший год увеличилось в 2,2 раза. В 2019 году в России временную регистрацию получили 285 792 приезжих, в основном это граждане Украины, Армении, Казахстана и Узбекистана, а цель их визита - трудовая деятельность. Самым привлекательным с точки зрения рынка труда для них по-прежнему остается центр страны, где по числу прибывших лидирует Московская область.

Удвоились также темпы внутренней миграции. В основном это отток жителей экономически неблагополучных регионов в большие города, из-за которого потери в численности населения ощутили Пермский и Алтайский край, Омская, Саратовская, Пензенская, Тамбовская области, а также Еврейская автономная область, Забайкалье и Сахалин.

Переезжали россияне чаще в Краснодарский и Ставропольский края, Ростов, Нижний Новгород, Севастополь, Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.