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12.03.2020 20:23

Из барреля выжимают остатки

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
Котировки барреля может окончательно обвалить решение Кувейта, Ирака и ОАЭ дать скидку на нефть покупателям на фоне объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса. А это нанесет удар по всей мировой экономике.

Глава минэнерго Александр Новак ранее заявлял, что в результате сделки ОПЕК+ Россия смогла накопить значительные резервы, которые помогут ей пережить текущую волатильность нефтяных цен. По словам министра, стоимость добычи нефти в России одна из самых дешевых в мире, что позволяет отечественному "черному золоту" оставаться конкурентоспособной на мировых рынках.

Кувейт и Ирак предоставили покупателям скидки для продукции, которую они будут отгружать в апреле, то ОАЭ дали скидку на нефть, уже отгруженную в феврале. Кроме того, Ирак, ОАЭ и Нигерия также вслед за Саудовской Аравией объявили и о наращивании производства в апреле.

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Ценовые войны не выгодны всем сторонам. "Котировки могут пробить отметку 30 долларов за баррель, и опустится ниже, но ненадолго", - считает доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов. По его мнению, долгое пребывание нефтяных цен на минимальных уровнях негативно отразится на всех игроках нефтяного рынка. Себестоимость нефти на сланцевых проектах в США начинается от 35 долларов за баррель, а бюджеты стран ОПЕК сильно зависят от нефтяных цен. Эксперт считает, что объективная цена на нефть - 40-45 долларов за баррель, но рынок сможет прийти к ней лишь во второй половине 2020 года.

Котировки нефти пока удерживаются выше 30 долларов, но продолжают снижение, начавшееся сразу после заявления Саудовской Аравии о наращивании добычи до 13 млн баррелей в сутки и ускорившееся после объявления ВОЗ о пандемии. Неожиданную поддержку цены на нефть получили от США, где, по данным местного минэнерго, увеличились запасы "черного золота", но добыча снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки. Такой спад производства в другое время способен был дать толчок к росту цен, но сейчас лишь притормозил снижение.

Эпидемия коронавируса и ценовые войны могут окончательно обрушить цены на нефть

Информационная опасность для нефти по-прежнему исходит от коронавируса. Фьючерсы на нефть Brent резко снижаются на фоне сообщений о том, что США запретили поездки из Европы после объявления вспышки коронавируса пандемией, говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Котировки Brent в четверг днем потеряли около 6% к ценам закрытия предыдущего дня и колебались около 33 долларов за баррель. По мнению эксперта, дальнейшая перспектива остается неопределенной, но краткосрочные риски смещены в сторону снижения.

"Восстановление рынка будет долгим, поскольку ограничительные меры, оказывающие влияние на мировую торговлю товарами и услугами по мере роста числа заболевших, будут усиливаться", - считает профессор НИУ "Высшая школа экономики", партнер GKEM Analytica Евгений Гавриленков. По его мнению, падение рынков всегда бывает быстрым, а восстановление - медленным. Он отметил, что все прошлые годы мировая экономика функционировала в крайне искаженной макроэкономической среде - аномально низких процентных ставках. Это поддерживало экономический рост, но в значительной мере он был "искусственным", считает аналитик.

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