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12.03.2020 20:00
Рубрика: Экономика

Низкая безработица подогрела рост зарплат

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
Реальные - с поправкой на инфляцию - зарплаты за 2019 год в стране выросли на 2,9%, но динамика от региона к региону очень сильно отличалась. Так, в Республике Крым - плюс 6,8%, в Севастополе - плюс 6,4%, в Костромской области - 5,6%, в Ингушетии - 4,1%, а в Новгородской и Ярославской областях, Хакасии, Томской области - сокращение реальных зарплат на доли процента.
Традиционно хорошие показатели по зарплате в регионах, где много нефти и мало людей. Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Рост зарплат в большинстве регионов сочетался с сокращением безработицы в них (безработица подросла только в 12 регионах).

Очень значительным остается разрыв и в средних зарплатах по регионам. Абсолютный лидер традиционно Чукотка (106,8 тысячи рублей). Кажется, что даже на фоне столичных 94 тысяч рублей это очень много, но это не совсем так - жизнь в Арктике очень дорогая. Так, на Чукотке стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составляла под конец года почти 28 тысяч рублей, тогда как в Москве - 23 тысячи. Большинство жителей, например Поволжья, только мечтают о московских зарплатах, зато там этот самый фиксированный набор обходится всего в 14 тысяч рублей. На Северном Кавказе при средней по округу зарплате в 29,3 тысячи рублей в месяц та же самая потребительская корзина стоила 15,2 тысячи рублей. Очень близкими по этому же показателю, отражающему стоимость жизни, оказались Калининградская и Ленинградская области (свыше 16 тысячи рублей). Среднемесячные же зарплаты у этой пары регионов отличаются очень заметно: в анклаве она составляет 34,4 тысячи рублей, в окрестностях Петербурга - 45,7 тысячи. Средняя зарплата в равнинном и преимущественно сельскохозяйственном Алтайском крае составила почти 28 тысяч рублей в месяц при стоимости потребительской корзины в 14,6 тысячи рублей. В соседнем горном Алтайском крае средняя зарплата хотя и выше - 32,9 тысячи рублей в месяц, но и стоимость корзины составила уже 16,3 тысячи рублей.

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Традиционно хорошие показатели по зарплате в регионах, где много нефти и мало людей, указывает завлабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Вячеслав Бобков. Так, в Тюменской области, без учета нефтеносных округов, средняя зарплата составила 48 тысяч рублей, а в Югре - уже 74,5 тысячи, на Ямале - 100 тысяч.

В Крыму и Севастополе одновременно растут высокими темпами и средняя заработная плата, и безработица. Экономика Крыма связана прежде всего с сельским хозяйством, а там зарплаты ниже, чем в промышленности. Идущая на полуострове урбанизация, с одной стороны, высвобождает низкодоходных работников аграрного сектора, с другой - те из них, кто устроился на работу в городах, дают сильный прирост среднего размера зарплаты, полагает Бобков.

Экономика Работа Зарплата Показатели развития регионов России Рынок труда

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