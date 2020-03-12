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12.03.2020 22:34
Рубрика: Спорт

Турниры берут больничный

В мире массово отменяют крупные спортивные соревнования
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 54(8108)
Коронавирус продолжает бесцеремонно вносить свои правки в календарь мирового спорта. 12 марта вновь было объявлено об отмене или переносе ряда важнейших соревнований.

В футболе вслед за итальянским чемпионатом были приостановлены еще два национальных первенства - Испании и Нидерландов. Испанское первенство взяло паузу, минимум на два тура после того, как на карантин ушел мадридский "Реал". Причиной этой меры стало обнаружение коронавируса у одного из игроков баскетбольной команды, выступающей под эмблемой "королевского клуба". А поскольку баскетболисты и футболисты тренируются на одной базе, последних тоже было решено отправить на карантин.

На очереди еврокубки. На момент написания этих строк глобальных объявлений сделано не было, но, по информации разных СМИ, УЕФА вот-вот сообщит о паузе в розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы. А также о переносе чемпионата Европы, который должен этим состояться летом.

Фото: GettyImages
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На тотальный карантин уходит и баскетбол. Перед коронавирусом не устояла даже такая огромная махина, как Национальная баскетбольная ассоциация. Решение о приостановке сезона руководство НБА приняло, узнав о положительном тесте на вирус игрока "Юты" Руди Гобера. По примеру заокеанских коллег, соревнования под своей эгидой остановили ФИБА и Евролига.

Вслед за НБА на паузу свой сезон без уточнения сроков поставил и другой североамериканский гигант, Национальная хоккейная лига. Кроме того, под вопросом проведение чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Швейцарии.

А вот фигуристы уже остались без мирового первенства. Он должен был пройти с 18 по 22 марта в канадском Монреале. Впрочем, есть вариант, при котором Международный союз конькобежцев все-таки проведет соревнования, но не раньше конца октября этого года.

В других видах спорта ситуация ненамного легче. Отложить ракетки придется теннисистам: турниры всех уровней под эгидой АТР приостановлены на шесть недель. Кроме того, отменен финал Кубка Конфедерации в Будапеште (14-19 апреля), в котором должны были принять участие и наши девушки.

До последнего на поводу у коронавируса отказывалась идти "Формула-1", сезон которой должен стартовать на этих выходных в Австралии. "Меня удивляет, что мы здесь. Деньги правят миром", - удивлялся шестикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Впрочем, уже в четверг некоторые СМИ сообщили, что первую гонку все-таки решено отложить. Официальных комментариев пока не поступало.

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