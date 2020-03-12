Карантин на Украине имеет политический характер

В среду Кабинет министров Украины объявил национальный карантин в связи с мировой пандемией коронавируса. На этот момент в стране был зарегистрирован лишь 1 (один!) подтвержденный случай заражения. Поэтому наблюдатели видят в решении правительства исключительно политические причины, и только потом - желание оградить население от болезни.

Следует сказать, что официальная статистика украинского Минздрава, где после диких сцен в селе Новые Санжары поменялось руководство, уже вторую неделю вызывает сомнения у специалистов. Во-первых, украинские СМИ сообщают о переполненных рейсах из стран ЕС - в первую очередь Италии, которыми возвращаются на родину украинские гастарбайтеры. Ежедневно из европейского центра пандемии на Украину пребывает до пяти тысяч человек. Причем противоэпидемические меры в аэропорту "Борисполь" носят даже не символический, а имитационный характер. И совсем ничего не изменилось в связи с пандемией на автовокзалах Львова и Киева, куда в действительности приезжает большинство "заробитчан". Во-вторых, удручающее состояние постоянно реформируемой украинской медицины - дефицит тестовых систем (25 тысяч на тридцатимиллионную страну), аппаратов искусственного дыхания, квалифицированных специалистов - заставляет предполагать неконтролируемое распространение болезни уже в ближайшие дни.

Лучше всего готовность властей Украины к пандемии иллюстрирует громкий скандал минувшей недели, когда друг и советник президента Зеленского, бизнесмен от медицины и депутат Рады от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий скупил в государственных резервах за копейки и втридорога перепродал в Китай несколько десятков миллионов защитных масок - весь стратегический запас Украины. И если верить местным СМИ, масок в аптеках сегодня нет либо они продаются с тридцатикратной (!) наценкой.

Однако не боязнь вируса, по мнению экспертов, заставила правительство объявить карантин. Который, впрочем, игнорируется на местах и конкретно - в Харькове, где городские власти отказались от закрытия школ, вузов, кинотеатров, ссылаясь на отсутствие зараженных. Такой шаг также связан с политикой - в городе грядут довыборы в Раду, где кандидату "от Зеленского" противостоят местные кадры.

Однозначно говорится о том, что карантин и связанный с ним запрет на массовые акции приурочен к рассмотрению Радой во втором и окончательном чтении закона о продаже земли, нового трудового кодекса, и еще ряда инициатив, чреватых массовыми протестами и акциями неповиновения. Принять их парламент обязуется до конца марта, к контрольной дате возможного окончания карантина - 3 апреля. Иными словами, "команда Зеленского" намерена использовать панику и страх населения для решения своих проблем и исполнения обязательств перед МВФ.

Вторая политическая причина - ускоряющееся падение экономики, для приостановки которого и нужны кредиты. За минувшие три дня национальная валюта обесценилась примерно на 10 процентов, и Нацбанк истратил на интервенции сразу 10 процентов золотовалютного резерва, его валютной части. Причем - безуспешно: гривна продолжила падать и в четверг. И причина падения - не в ценах на нефть, а в начавшемся выходе иностранных спекулянтов - тоже паникующих, из украинских долговых облигаций. И поддержание приемлемого курса покупки доллара адресовано в первую очередь им, а не населению. Поэтому все указывает на то, что карантин объявлен украинским правительством исключительно впрок, чтобы на фоне надвигающейся на украинцев угрозы попытаться решить собственные политические проблемы, списав потери на коронавирус.