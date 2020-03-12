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12.03.2020 11:27
Рубрика: В мире

Киев и Донбасс договорились о прямом диалоге по урегулированию конфликта

Текст: Диана Ковалева

Участники заседания трехсторонней контактной группы договорились о создании особого механизма для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом говорится на сайте МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В ДНР заявили о готовности ответить на попытки Киева силой вернуть регион

"Еще одним существенным продвижением стало согласование необходимости учреждения специального механизма для обсуждения вопросов в рамках политической группы. Его идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, требующих урегулирования в соответствии с комплексом мер", - сообщили в МИДе страны.

Ведомство приветствовало итоги заседания. Однако, по словам министра иностранных дел республики Натальи Никоноровой, в ходе дискуссий украинская сторона "пыталась саботировать прямое обсуждение с нашими представителями границ новых участков (разведения сил - Прим. "РГ"). В итоге из-за подобного поведения представителей Киева не удалось добиться прогресса в согласовании границ новых участков. Причем сама украинская сторона не предложила никаких компромиссных вариантов, отметила Никонорова.

В то же время офис президента Украины утверждает, что сторонам удалось договориться об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в населенных пунктах Золотое и Счастье. Однако в официальном заявлении по итогам встречи самопровозглашенная ДНР подобную информацию не подтверждает. Как заявили в МИД республики, контактная группа поручила участникам подгруппы по вопросам безопасности в течение недели проработать компромиссные предложения абсолютно по всем предложенным ранее вариантам потенциальных участков разведения сил.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Обстановка на востоке Украины

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