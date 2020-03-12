Киев и Донбасс договорились о прямом диалоге по урегулированию конфликта

Участники заседания трехсторонней контактной группы договорились о создании особого механизма для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом говорится на сайте МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Еще одним существенным продвижением стало согласование необходимости учреждения специального механизма для обсуждения вопросов в рамках политической группы. Его идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, требующих урегулирования в соответствии с комплексом мер", - сообщили в МИДе страны.

Ведомство приветствовало итоги заседания. Однако, по словам министра иностранных дел республики Натальи Никоноровой, в ходе дискуссий украинская сторона "пыталась саботировать прямое обсуждение с нашими представителями границ новых участков (разведения сил - Прим. "РГ"). В итоге из-за подобного поведения представителей Киева не удалось добиться прогресса в согласовании границ новых участков. Причем сама украинская сторона не предложила никаких компромиссных вариантов, отметила Никонорова.

В то же время офис президента Украины утверждает, что сторонам удалось договориться об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в населенных пунктах Золотое и Счастье. Однако в официальном заявлении по итогам встречи самопровозглашенная ДНР подобную информацию не подтверждает. Как заявили в МИД республики, контактная группа поручила участникам подгруппы по вопросам безопасности в течение недели проработать компромиссные предложения абсолютно по всем предложенным ранее вариантам потенциальных участков разведения сил.