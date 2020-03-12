Киностудия Горького снимет фильм о тайном информаторе WADA

Киностудия имени Горького в конце 2020 года планирует начать съемки шпионской драмы о российском ученом-химике, который, скрываясь в США, выступает тайным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Сюжет закручивается вокруг сотрудника российского антидопингового центра, который оказался в центре скандала в спортивном мире. Он ищет убежища в США, меняет внешность и становится тайным информатором WADA.

"Авторам проекта предстоит разобраться, является ли главный герой жертвой обстоятельств или главным соучастником большой аферы", - цитирует сообщение пресс-службы киностудии "Интерфакс".

Невольно сама собой напрашивается параллель с вполне реальным человеком - Григорием Родченковым, советским и российским химиком-аналитиком, кандидатом химических наук, который с 2006 по 2015 годы возглавлял "Антидопинговый центр". Всемирную известность он приобрел в 2016 году, когда рассказал о существовании в нашей стране государственной допинг-программы. Сегодня он живет в США и является информатором WADA.

По словам генерального директора киностудии им. Горького Юлианы Слащевой, они намеренно выбрали такую актуальную и обсуждаемую тему для нового фильма. Интерес к проекту уже проявили как российские дистрибьютеры, так и их коллеги за рубежом. Киностудия рассчитывает представить ленту на Каннском кинофестивале в мае этого года.

Выход в прокат новой шпионской драмы запланирован на 2022 год. А в данный момент завершается работа над сценарием. Продюсером выступает Лика Бланк.