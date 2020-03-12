Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в мире

Средняя за 2019 год температура воздуха в России на 2,07 градуса превысила среднюю за 1961-1990 годы норму.

При этом средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха за десятилетие на территории России в периоде с 1976 по 2019 годы составила 0.47 градуса.

Это, как следует из Доклада об особенностях климата в России в 2019 году, подготовленного Росгидрометом, более чем в два с половиной раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период. За десятилетие глобальная температура выросла на 0.18 градуса.

Как отмечает в докладе руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, на территории нашей страны, как и в целом по Земному шару, потепление продолжается. И его темпы намного превышают глобальные значения. Температура каждого последующего десятилетия с 1980 года превышала температуру предыдущего. Наиболее заметно потепление в полярных областях. В течение последних тридцати лет ( с 1990 по 2019 годы ) рост среднегодовой температуры составил здесь 0.81 градуса, или 2.43 градуса за 30 лет.

"О потеплении свидетельствуют также быстрое уменьшение ледового покрова Арктики, рост толщины сезонно-талого слоя вечной мерзлоты, уменьшение продолжительности залегания снежного покрова, и другие индикаторы", - отмечается в докладе. По данным мониторинга парниковых газов в атмосфере, ведущегося в Росгидромете, уровень концентрации СО2 в северных широтах растет.

В России 2019 год был очень теплым. Но не самым теплым - с 1936 года только четвертым. В течение года наблюдались значительные климатические аномалии. Очень теплой оказалась весна со средней по России температурой на 2.86 градуса выше нормы. В июне рекордно высокие температуры были на юге европейской территории - на Северном Кавказе на 4,26 градуса выше нормы и в Южном федеральном округе на 4,29 градуса. Наряду с серьезным дефицитом осадков (всего 46% нормы) это привело к засухе.