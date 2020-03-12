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Рубрика: Спорт

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Клуб из Уфы выбил "Авангард" из Кубка Гагарина
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
Уфимский "Салават Юлаев" последним на Востоке вышел в четвертьфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Для того чтобы пройти омский "Авангард", подопечным Николая Цулыгина потребовалось шесть матчей. В последнем из них уфимцы на своем льду одержали победу - 4:1 и установили окончательный счет в серии - 4:2.
Хоккеисты "Салавата" победили в серии с "Авангардом" со счетом 4:2 и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. Фото: РИА Новости Хоккеисты "Салавата" победили в серии с "Авангардом" со счетом 4:2 и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. Фото: РИА Новости
Хоккеисты "Салавата" победили в серии с "Авангардом" со счетом 4:2 и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. Фото: РИА Новости

На протяжении последних лет на Востоке, кажется, нет более критикуемого топ-клуба, чем "Салават". Вроде и финансовыми возможностями Уфа не обделена, и каких только тренеров в команду не приглашали, а стабильности как не было, так и нет: за четыре года юлаевцы ни разу не поднялись выше десятого места по итогам регулярного чемпионата КХЛ. С приходом Николая Цулыгина в апреле 2018-го ситуация в этом плане не сильно изменилась. Две "регулярки" 44-летний специалист провел под шквалом критики и слухов об отставке. Впрочем, второй год все это прекращается в плей-офф. В прошлом сезоне "Салават" сенсационно добрался до финала Восточной конференции, где в упорной серии уступил "Авангарду". В этот раз с омичами подопечные Цулыгина встретились уже на стадии 1/8 финала. И теперь дальше идет "Салават".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- Груз критики никуда не спадал. Это судьба тренера, постоянно критикуют, ищут ошибки. Если честно работать с командой, результат придет, - скажет уже по итогам шестого матча Цулыгин.

Хотя в начале серии уфимцы, вдобавок потерявшие из-за травмы своего лучшего снайпера Никиту Сошникова, снова считались явными аутсайдерами. Ключевым, пожалуй, стал второй матч серии, в котором "Салават" сумел сравнять счет за считаные секунды до финальной сирены и вырвать победу в овертайме.

В четвертьфинале Уфа вновь постарается удивить. Только сделать это будет сложнее: соперником подопечных Николая Цулыгина станет лучшая команда Восточной конференции - казанский "Ак Барс". В регулярном чемпионате соперники сыграли шесть очных матчей: "Салават Юлаев" выиграл только два из них. Впрочем, в плей-офф все по-другому. Напомним, что в другой серии 1/4 финала на Востоке сыграют казахстанский "Барыс" и новосибирская "Сибирь".

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Салават Юлаев" Спортивные организации Хоккейные клубы "Авангард" Чемпионат КХЛ 2019/2020

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