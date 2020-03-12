Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке

В среду во время ракетного обстрела иракской базы Таджи погибли трое военнослужащих коалиции, которая во главе с США выполняет в Ираке задачи по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ"). Эту информацию подтвердили в пресс-службе коалиции.

Именно погибших не разглашаются, пишет РИА Новости. Не было озвучено и их гражданство, однако ранее СМИ сообщили, что жертвами обстрела стали американец и двое британцев. Еще 12 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

По данным коалиции, всего было выпущено 18 реактивных снарядов. Самодельная пусковая установка, размещенная на грузовике, находилась в нескольких километрах от базы. Уточняется, что Таджи - это иракская база, на которой базируются военнослужащие международной коалиции. Они занимаются обучением сил безопасности Ирака.