Концепцию утилизации мусора вынесут на обсуждение бизнес-сообщества

Создать рабочую группу для обсуждения концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию отходов поручила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко.

Проект концепции, внесенный на днях Минприроды в правительство, предполагает несколько вариантов утилизации отходов, а также устанавливает нормативы утилизации. По мнению вице-премьера, залогом успешного перехода на экономику замкнутого цикла станет создание и реализация стратегии обращения и использования отходов, а также механизмы стимулирования применения вторсырья. Для этого потребуется более детальная проработка документа с органами власти и участниками рынка.

"Поскольку концепция РОП должна обеспечить переход к экономике замкнутого цикла, обсуждать механизм нужно с ведомствами экономического блока и отраслевыми министерствами - Минпромторгом и Минсельхозом России. В стране должны появиться достаточные мощности по сортировке и утилизации товаров и упаковки. Причем размещенные правильно - там, где они необходимы в соответствии с Федеральной схемой обращения с отходами. Экономическая модель должна привести к устранению перекоса финансовых обязательств в сторону граждан и сбалансировать ответственность", - сказала Абрамченко.

В рабочую группу по обсуждению документа должны войти представители минприроды, ППК РЭО, Росприроднадзора, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минфина, ФАС, ФНС, ФТС, а также бизнес-объединений.

Вице-премьер поручила провести комплексный анализ предложений органов власти и бизнеса для создания отраслевого документа, который даст модель, экономически выгодную всем участникам цепочки - гражданам, участникам потребительского рынка, переработчикам вторсырья, региональным операторам и др.