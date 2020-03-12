В четверг Конституционный суд РФ начал рассмотрение очередного дела о бессрочном поражении в правах. На этот раз речь идет о поправках в Лесной кодекс РФ, в процессе принятия которых, как выразился полномочный представитель правительства в КС РФ Михаил Барщевский, "наломали дров".

Инициатором обращения в высшую юридическую инстанцию страны выступило золотодобывающее предприятие "Горизонт" в Амурской области. Оно в свое время задолжало за аренду лесного участка, необходимого для разработки недр, более 1,2 миллиона рублей.

Договор аренды был расторгнут, а сама компания включена в Реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений, ведение которого устанавливает статья 98.1 Лесного кодекса (ЛК) РФ. Но когда задолженность была погашена в полном объеме, включая пени, "Горизонт" не смог вернуться к работе. Причина - ряд изменений в законодательстве, в результате которых "потерялся" механизм исключения из реестра.

Дело в том, что в редакции кодекса 2017 года статья содержала положение, относящее порядок ведения списков недобросовестных арендаторов к полномочиям правительства. Однако затем эта часть была исключена, и "в настоящее время в законодательстве отсутствует возможность исключения лиц из реестра", указано в жалобе. На это и опирался Арбитражный суд, вынося решение по делу "Горизонта".

- Полагаем, что бессрочное лишение организации возможности пользоваться лесами является несоразмерным наказанием за нарушение гражданско-правового обязательства и не соответствует статьям 19 и 55 Конституции РФ, - указано в жалобе золотодобытчиков.

Лес, как публичное достояние народов России, является федеральной собственностью особого рода

Представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, в целом согласны с заявителями. Как отметила представитель Государственной Думы РФ Марина Беспалова, законодатель вправе регулировать хозяйственные отношения в сфере лесопользования вплоть до полного запрета. Ведь "лес как публичное достояние народов России является федеральной собственностью особого рода". Но необходимо учитывать и иные аспекты. Например, тот факт, что Земельный и Водный кодексы РФ содержат статьи, регламентирующие ведение аналогичных реестров и исключение из них. Об этом напомнил полпред президента в КС Александр Коновалов.

- Реестр - это отмена презумпции добросовестности в конкретной сфере и в отношении конкретного лица, - полагает он. - И она не может носить бессрочный характер, так как это порождает чрезмерно негативные следствия для нарушителя вплоть до ликвидации предприятия, что недопустимо.

С подобной точкой зрения согласен и Барщевский, который отметил: "Если есть способ войти, то должен быть и способ выйти". В своем выступлении он провел аналогию с уголовным правом, в котором уровень наложенных санкций зависит от тяжести преступления. То есть руководствоваться необходимо принципами справедливости, соразмерности и разумности наказания, требование о соблюдении которых не раз подчеркивалось Конституционным судом.

КС еще раз изучит доводы сторон в закрытом режиме. О дате провозглашения решения будет объявлено дополнительно.