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12.03.2020 14:32
Рубрика: Экономика

Курс доллара повысился до 75 рублей

Текст: Роман Маркелов
На торгах в четверг продолжается снижение курса рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара повысился до 75 рублей, чего не было с февраля 2016 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Доллар по состоянию на 14.02 мск добирался на максимуме до отметки 75,02 рубля. Евро также продолжал расти к рублю, его курс доходил до 84,31 рубля. Фондовые индексы МосБиржи и РТС снижались днем почти на 7% и 11% соответственно.

Фото: Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS
Мишустин: Ситуация в российской экономике находится под контролем

Главный фактор давления на российский финансовый рынок в четверг - новое снижение цен на нефть. По данным биржи ICE, днем стоимость барреля Brent падала более чем на 7%, почти до 33 долларов. Настроения инвесторов ухудшаются и на фоне распространения коронавируса в мире.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, у российского правительства есть план действий, если ситуация в экономике ухудшится кардинально. При этом на данный момент все находится под контролем, заверил он. "Не надо делать проблему из каждого доллара за баррель, рынки это все перемалывают достаточно спокойно. Сегодня "просело" - сейчас пошел отскок. Мы контролируем эту ситуацию, смотрим, наблюдаем за ней в ежедневном режиме, смотрим активность населения, смотрим активность средних банков, смотрим активность крупных компаний - полностью смотрим, как себя игроки ведут. Никакой паники на рынке нет, даже близко", - заявил Белоусов (цитата по ТАСС).

Экономика Финансы Валютный рынок Правительство Вице-премьеры Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Курс рубля

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