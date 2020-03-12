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12.03.2020 18:36
Рубрика: Спорт

L'Equipe: УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год

Текст: Максим Домчев
Чемпионат Европы 2020 года по футболу будет перенесен на год и состоится в 2021 году. Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Equipe.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В четверг УЕФА сообщил о том, что на следующей неделе состоится специальное совещание, связанное с пандемией коронавируса, из-за которого в последнее время отменяют крупнейшие спортивные соревнования.

Фото: Reuters
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По данным L'Equipe, на следующей неделе УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год и о приостановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.

Основная идея переноса чемпионата Европы - невозможность завершения в срок национальных чемпионатов и еврокубковых турниров до старта ЧЕ-2020, который намечен на 12 июня и должен завершиться 12 июля.

Однако для проведения Евро-2020 летом следующего года УЕФА придется договориться с ФИФА, которая намерена организовать в этот период клубный чемпионат мира.

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