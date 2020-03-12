L'Equipe: УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год

Чемпионат Европы 2020 года по футболу будет перенесен на год и состоится в 2021 году. Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Equipe.

В четверг УЕФА сообщил о том, что на следующей неделе состоится специальное совещание, связанное с пандемией коронавируса, из-за которого в последнее время отменяют крупнейшие спортивные соревнования.

По данным L'Equipe, на следующей неделе УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год и о приостановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.

Основная идея переноса чемпионата Европы - невозможность завершения в срок национальных чемпионатов и еврокубковых турниров до старта ЧЕ-2020, который намечен на 12 июня и должен завершиться 12 июля.

Однако для проведения Евро-2020 летом следующего года УЕФА придется договориться с ФИФА, которая намерена организовать в этот период клубный чемпионат мира.