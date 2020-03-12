Лукашенко: Для паники с коронавирусом в стране нет оснований

Уверенность в том, что для паники в Беларуси по поводу ситуации с коронавирусом COVID-19 "нет никаких оснований", выразил Александр Лукашенко 12 марта на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником, передает пресс-служба главы государства.

"Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований", - подчеркнул президент, добавив, что не стоит создавать ажиотаж и скупать лекарства или медицинские маски. "Побежали, скупили… И что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись", - заметил он. В настоящее время, пояснил президент, медицинские маски в стране изготавливаются на нескольких предприятиях и в большом количестве. "Есть люди, которые перестраховались, начали эти маски и спецодежду надевать. Мы не возражаем. Только не должно быть никакой паники", - считает белорусский лидер. В то же время он дал понять, что и "расслабляться не надо. Люди должны понимать, что руки, лицо надо мыть", - уточнил Лукашенко, а тем, кто заболел или ощущает признаки болезни, посоветовал принимать необходимые меры оперативного реагирования.

Кстати, по его словам, несмотря на присутствие настороженности по поводу ситуации с коронавирусом, "уровень заболеваемости в Беларуси вирусными инфекциями, включая грипп, ниже прошлых лет". При этом глава государства особо подчеркнул, что для успешной борьбы с распространением вирусов важно, чтобы здравоохранение в той или иной стране работало на человека, а не преследовало коммерческие цели. Он высказал также слова благодарности в адрес Китая за представление оперативной информации и консультаций. "Они нам здорово помогают своими советами и рекомендациями. Спасибо им большое за это. Но и наши врачи оказались на высоте", - резюмировал глава государства, отметив положительную работу системы здравоохранения в РБ.

Вместе с тем Лукашенко не оставил без внимания и наличие определенных недостатков в отрасли. "Они, если есть небольшие, то чисто субъективного характера. Это значит, в наших силах избегать их. Но они, грубо говоря, не смертельны. Не очень влияют на функционирование системы здравоохранения", - уверен белорусский лидер.

Он отметил, в частности, что ранее часть лекарств и медоборудования импортировались по несколько завышенным ценам. "Надо было эти цены приводить в чувства. Для этого надо не просто отдавать рынку на откуп. Конкуренция - дело хорошее, но все-таки мы должны знать минимальные и максимальные цены по тому или иному оборудованию, особенно дорогостоящему. А мы их знаем, они понятны. И стараться работать ниже этих цен. Насколько получилось?" - поставил перед министром вопрос президент.